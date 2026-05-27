БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След гонката в Бургас: Шофьорът на нелегални мигранти се оказа без книжка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази

Срещу младежа е повдигнато обвинение за подпомагане на нелегални мигранти

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, който при опит да избяга от полицията катастрофира зрелищно край подлез в Бургас. В автомобила бяха открити трима нелегални мигранти, а след издирване водачът беше задържан в Пловдив. Действията на каналджията напомниха за трагичния случай от 2022 година, при който загинаха двама полицаи след преследване на автобус с нелегални мигранти.

От Районната прокуратура в Бургас посочиха, че има сходства между двата случая. Срещу младежа е повдигнато обвинение за подпомагане на нелегални мигранти.

„Действително е осъществил състава на престъпление, а именно за това, че противозаконно е подпомогнал повече от едно лице – а именно три лица, самоопределили се като марокански граждани, да преминат или да пребивават през територията на страната в нарушение на закона“, обясни ръководителят на Районната прокуратура в Бургас Мария Маркова.

За това престъпление законът предвижда наказание от 2 до 10 години затвор и глоба между 5 и 20 хиляди лева.

Разследването е установило още, че обвиняемият е шофирал без книжка.

„Интересните факти, които се установяват във хода на разследването до настоящия момент, е именно, че лицето е неправоспособен водач“, посочи Маркова.

По данни на прокуратурата той не е спрял на полицейски сигнал, след което е започнало преследване, завършило с катастрофа.

„Лицето е било в пряко неподчинение срещу органите на властта, като не е спряло на стоп-палка, в резултат на което е последвала гонка и е настъпило пътно-транспортното произшествие“, каза още тя.

От свидетелските показания става ясно, че мигрантите са били качени в района на южната граница. Според прокуратурата схемата за трафик е организирана чрез социални мрежи и приложения за комуникация. Разследващите смятат, че по време на курса шофьорът е получавал инструкции по телефона.

„Предполага се, но към момента се установяват и тези факти, лицето да е извършвало непрекъснато контакт с лицата, които са го насочвали в какво движение, в каква посока и от коя точка до коя точка да пристигне.“

Тримата мигранти са пострадали при катастрофата, но състоянието им е стабилно.

Очаква се съдът да разгледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.

#Бургас #гонка #мигранти

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
2
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
3
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
4
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
5
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Проф. Иван Литвиненко: Дълбоко се колебая, че докато съм жив ще видя изградена Национална детска болница
6
Проф. Иван Литвиненко: Дълбоко се колебая, че докато съм жив ще...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Регионални

Рояци от еднодневки превзеха части от Бургас
Рояци от еднодневки превзеха части от Бургас
След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ? След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ?
Чете се за: 03:12 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда курортът 8 месеца по-късно? След бедствието в "Елените": Как изглежда курортът 8 месеца по-късно?
Чете се за: 06:55 мин.
РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията
Чете се за: 03:22 мин.
Проблеми с водата: Жителите на двете пловдивски села с подписка Проблеми с водата: Жителите на двете пловдивски села с подписка
Чете се за: 03:32 мин.
Начало на „Ботевите дни“ във Враца за 150 години от подвига на Ботев Начало на „Ботевите дни“ във Враца за 150 години от подвига на Ботев
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията
РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ? След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ?
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
След гонката в Бургас: Шофьорът на нелегални мигранти се оказа без книжка След гонката в Бургас: Шофьорът на нелегални мигранти се оказа без книжка
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и промени в нефтения сектор НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и промени в нефтения сектор
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Намериха изчезналите деца от Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След бедствието в "Елените": Как изглежда курортът 8...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Поредни температурни рекорди: Продължава горещата вълна в Западна...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Кризата в Близкия изток - израелски удари в Ливан
Чете се за: 00:45 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ