Проблеми с водата: Жителите на двете пловдивски села с подписка

Жителите на двете пловдивски села Златитрап и Оризари започнаха подписка за поставяне на резервен генератор в помпената станция, която ги захранва с вода. Причината е системното спиране на водата заради токови удари в станцията.

В селото Златитрап последната една година е имало 28 спирания на водата, едно от тях точно на Великден. Десислава Батинова от селото обясни, че искат да дадат гласност на проблема.

„Със всяко спиране на електричеството, хората от две населени места - Златитрап и Оризари, остават без вода. Трудно е, ние сме с две малки деца, има възрастни хора. Като спре водата не е ясно дали ще дойде, кога ще дойде. Почти цял ден нямаше вода на Великден“, разказа Десислава.

Тя изрази надежда в кратък срок институциите да намерят решение.

„Обикновено сме подготвени с предварително налята вода, тъй като не знаме кога водата ще спре и за колко време. Понякога е за цял ден“, разказа друг жител.

Кметът на Златитрап Светослава Томова обясни, че вече е подаден сигнал до КЕВР, а паралелно с това е стартирана и подписка за поставяне на резервен генератор към помпената станция. По думите й проблемът се задълбочава именно през летните месеци. Според нея жителите очакват конкретни действия, а не обяснения.

„ Подадохме сигнал до КЕВР, за да може да видим какви са причините да няма вода. Становището на ВиК, което се върна в копия до мен, на първо място посочи, че не сме имали вода в Златитрап, защото сме сменяли водопровод на една улица. Това не е така. Ние сменяхме водопровод от декември до март. Говорим, че през летните месеци хората нямат вода, най-често. И децата тогава не са на детска градина, или ако са на детска градина в големите жеги, трудно може да се организира дейността на детската градина. И това създава изключително голяма трудност в 21 век. Водата не е лукс, водата е право. Хората имат право да търсят правата си по легитимен начин. Подписката е такъв начин, с гражданска позиция да изразят своята воля.“

Кметът на Оризари Румен Тотев също подкрепи искането за намиране на решение.

„Както каза и госпожа кметът на Златитрап – вода имаме, ток нямаме“, заяви той.

От ВиК – Пловдив заявиха с писмо до медиите, че технически не е възможно да бъде поставен генератор в помпената станция. Според дружеството при питейно-битовото водоснабдяване не може автоматично да се преминава от основен към резервен източник на електрозахранване. От ВиК посочват още, че ще търсят решение съвместно с електроразпределителното дружество и община „Родопи“.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева.