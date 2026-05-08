Иниго Перес: Това е най-доброто ни представяне - достигнахме върха си

Треньорът на Райо Валекано Иниго Перес заяви, че отборът му е достигнал върха на възможностите си по време на кампанията в Лигата на конференциите. Испанците се класираха за финала след успех с общ резултат 2:0 срещу Страсбург.

"Спомените са важни и се надявам, че след много години феновете ще си спомнят за този финал като един от най-щастливите моменти. Между второто полувреме миналата седмица и първите 65-70 минути тук бяхме великолепни. Това беше най-доброто ни представяне, откакто съм треньор“, коментира Перес.

Специалистът подчерта, че неговите футболисти са показали завършеност във всички аспекти на играта – както тактически, така и психологически.

"Бяхме на ниво във всеки един компонент – в защита, в атака и най-вече емоционално. Начинът, по който се справихме със ситуацията, ме кара да се гордея изключително много с този отбор“, допълни той.

На финала в Лайпциг на 27 май Райо Валекано ще се изправи срещу Кристъл Палас в исторически сблъсък, който ще бъде първи европейски финал и за двата тима.