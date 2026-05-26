Иниго Перес: Надяваме се нашата история да има щастлив край

Старши треньорът на Райо Валекано Иниго Перес изрази надежда, че сезонът за мадридския клуб ще завърши по най-добрия възможен начин. Испанският тим ще се изправи срещу Кристъл Палас във финала на Лигата на конференциите в Лайпциг.

"Все още се носим в облаците след постигнатото до момента. Не сме напълно наясно с успеха, който постигнахме, но вече осъзнаваме колко важен е той“, коментира Перес.

Той подчерта, че отборът е извървял дълъг път, изпълнен с работа, уроци и натрупан опит, а финалът е логичната кулминация на този процес.

Наставникът на испанците отчете силните качества на съперника, като подчерта, че неговият тим трябва да запази спокойствие и да контролира емоциите.