Кристъл Палас достигна до първи европейски финал след повторен успех над Шахтьор

Кристъл Палас се класира за първи голям европейски финал в историята си, след като победи Шахтьор Донецк с 2:1 в реванша от полуфиналите на Лигата на конференциите. С общ резултат 5:2 тимът на Оливер Гласнер заслужи място в решителния мач, където на 27 май в Лайпциг ще се изправи срещу Райо Валекано.

Домакините започнаха активно на „Селхърст Парк“, но първата сериозна ситуация бе за Шахтьор, когато Елиас стреля неточно още в началните минути. В 10-ата минута Кристъл Палас помисли, че е открил резултата, след като Йереми Пино прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада след намеса на ВАР.

Лондончани все пак поведоха в 25-ата минута. Удар на Адам Уортън бе избит от вратаря Ризник, Даниел Муньос стигна първи до топката и центрира остро, а Педро Енрике си отбеляза автогол за 1:0.

Шахтьор отговори в 33-ата минута с красив гол на Егиналдо, който получи топката около наказателното поле и с техничен удар я прати в горния ъгъл за 1:1. Малко преди почивката Палас бе близо до ново попадение, но Жан-Филип Матета уцели гредата с атрактивен удар след центриране на Муньос.

След паузата украинският тим опита да натисне, а в 51-ата минута Дийн Хендерсън трябваше да спасява удар на Елиас от малък ъгъл. Само минута по-късно Кристъл Палас нанесе решителния си удар. След бърза контраатака Тайрик Мичъл центрира отляво, а Исмаила Сар отклони топката по отличен начин към далечната греда за 2:1.

Това попадение до голяма степен пречупи Шахтьор, който вече се нуждаеше от три гола, за да стигне до продължения. В 76-ата минута Палас можеше да реши всичко окончателно, но резервата Йорген Странд Ларсен стреля отблизо, а Ризник спаси с крак.

В заключителните минути домакините контролираха аванса си, прибраха се по-дълбоко и не позволиха на Шахтьор да създаде достатъчно чисти положения. Последният съдийски сигнал отприщи празненства по трибуните, а Кристъл Палас продължава мечтания си сезон с шанс за втори трофей след спечелената Купа на Англия.