Райо Валекано сбъдна мечтата си и ще прави компания на Кристъл Палас в Лайпциг

Райо Валекано написа една от най-вдъхновяващите истории в европейския футбол, след като се класира за първия финал в своята 102-годишна история. Испанският тим показа характер, смелост и футбол без страх, за да елиминира Страсбург и да си осигури място в решителния двубой в Лигата на конференциите.

Още преди началото на срещата Райо бе изправен пред проблем, след като Иляс получи контузия по време на загрявката и бе заменен принудително от Еспино. Въпреки това гостите започнаха уверено и не позволиха на домакините да наложат натиск, въпреки подкрепата на пълните трибуни.

Първата сериозна възможност дойде след центриране на Ратиу, когато Алемао отправи опасен удар с глава, но вратарят Пендерс се намеси решително. Малко по-късно Де Фрутос стреля опасно покрай гредата, а Райо постепенно наложи контрол над мача.

Испанският тим продължи да създава положения – удар на Иси мина близо до целта, а опит на Пате Сис бе спасен отново от Пендерс. Натискът даде резултат малко преди почивката, когато Алемао се възползва от отскочила топка след удар на Лежьон и откри резултата, хвърляйки в екстаз феновете на Райо.

До края на първата част гостите доминираха категорично, като отправиха 15 удара към вратата срещу едва един за Страсбург.

След почивката домакините опитаха да реагират, но Райо остана по-опасният отбор. Пендерс отново се отличи със спасяване след мощен изстрел на Иси, а Де Фрутос пропусна добра възможност да удвои.

В заключителните минути Страсбург получи шанс да се върне в мача, но вратарят Батая се превърна в герой. Той първо спаси опасно положение очи в очи, а след това отрази и дузпа на Енсисо, както и добавката на Дукуре.

До последния съдийски сигнал Райо контролираше събитията на терена и заслужено стигна до исторически успех. Играчите на Иниго Перес демонстрираха увереност, организация и смелост – качества, които ги отведоха до финала.

Така испанският тим ще се изправи срещу Рейо Валекано във финала в Лайпциг, където ще има шанс да увенчае приказния си сезон с европейски трофей.