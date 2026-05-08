БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Райо Валекано сбъдна мечтата си и ще прави компания на Кристъл Палас в Лайпциг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Испанският тим елиминира Страсбург с вдъхновена игра и ще спори за трофея в Лигата на конференциите

Райо Валекано сбъдна мечтата си и ще прави компания на Кристъл Палас в Лайпциг
Слушай новината

Райо Валекано написа една от най-вдъхновяващите истории в европейския футбол, след като се класира за първия финал в своята 102-годишна история. Испанският тим показа характер, смелост и футбол без страх, за да елиминира Страсбург и да си осигури място в решителния двубой в Лигата на конференциите.

Още преди началото на срещата Райо бе изправен пред проблем, след като Иляс получи контузия по време на загрявката и бе заменен принудително от Еспино. Въпреки това гостите започнаха уверено и не позволиха на домакините да наложат натиск, въпреки подкрепата на пълните трибуни.

Първата сериозна възможност дойде след центриране на Ратиу, когато Алемао отправи опасен удар с глава, но вратарят Пендерс се намеси решително. Малко по-късно Де Фрутос стреля опасно покрай гредата, а Райо постепенно наложи контрол над мача.

Испанският тим продължи да създава положения – удар на Иси мина близо до целта, а опит на Пате Сис бе спасен отново от Пендерс. Натискът даде резултат малко преди почивката, когато Алемао се възползва от отскочила топка след удар на Лежьон и откри резултата, хвърляйки в екстаз феновете на Райо.

До края на първата част гостите доминираха категорично, като отправиха 15 удара към вратата срещу едва един за Страсбург.

След почивката домакините опитаха да реагират, но Райо остана по-опасният отбор. Пендерс отново се отличи със спасяване след мощен изстрел на Иси, а Де Фрутос пропусна добра възможност да удвои.

В заключителните минути Страсбург получи шанс да се върне в мача, но вратарят Батая се превърна в герой. Той първо спаси опасно положение очи в очи, а след това отрази и дузпа на Енсисо, както и добавката на Дукуре.

До последния съдийски сигнал Райо контролираше събитията на терена и заслужено стигна до исторически успех. Играчите на Иниго Перес демонстрираха увереност, организация и смелост – качества, които ги отведоха до финала.

Така испанският тим ще се изправи срещу Рейо Валекано във финала в Лайпциг, където ще има шанс да увенчае приказния си сезон с европейски трофей.

Свързани статии:

Кристъл Палас достигна до първи европейски финал след повторен успех над Шахтьор
Кристъл Палас достигна до първи европейски финал след повторен успех над Шахтьор
Лондончани победиха Шахтьор Донецк с 2:1 и с общ резултат 5:2 се...
Чете се за: 02:50 мин.
#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ФК Райо Валекано #ФК Страсбург

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
2
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
4
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета...
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в кабинета "Радев"
5
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в...
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията в кабинета "Радев"
6
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
2
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
4
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
6
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе

Още от: Лига на конференциите

Кристъл Палас достигна до първи европейски финал след повторен успех над Шахтьор
Кристъл Палас достигна до първи европейски финал след повторен успех над Шахтьор
Време е за развръзката в Лига Европа Време е за развръзката в Лига Европа
Чете се за: 02:07 мин.
Райо Вайекано измъкна минимален успех срещу Страсбург и взе аванс преди реванша Райо Вайекано измъкна минимален успех срещу Страсбург и взе аванс преди реванша
Чете се за: 01:40 мин.
Кристъл Палас разпериха криле в Полша и пречупи Шахтьор Донецк Кристъл Палас разпериха криле в Полша и пречупи Шахтьор Донецк
Чете се за: 02:47 мин.
Английски сблъсък приковава вниманието в Лига Европа Английски сблъсък приковава вниманието в Лига Европа
Чете се за: 02:02 мин.
Страсбург осъществи зрелищен обрат срещу Майнц и го изхвърли от Лигата на конференциите Страсбург осъществи зрелищен обрат срещу Майнц и го изхвърли от Лигата на конференциите
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на проектокабинета на Румен Радев
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство? Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
Шофьор блъсна двама пешеходци в София Шофьор блъсна двама пешеходци в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Първи работен ден на депутатите: Спорове за правилника на Народното...
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
Преговорите САЩ - Иран: Обмислят ли двете страни ново временно...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Часове преди Джиро д’Италия: Стартът на мащабното спортно...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ