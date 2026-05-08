Оливер Глазнер: Играчите следваха плана и работиха изключително здраво

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Глазнер отличи дисциплината и усилията на своите футболисти след класирането за финала в Лигата на конференциите.

"Орлите“ се наложиха с 2:1 над Шахтьор Донецк в полуфинала-реванш и продължават напред с общ резултат 5:2. Автогол на Педро Енрике даде аванс на английския тим, преди Егиналдо да изравни, а Исмаила Сар донесе успеха с деветото си попадение в турнира.

"Беше много вълнуващо. Всички видяха колко добър отбор е Шахтьор, така че големи поздравления за играчите ми. Те следваха плана и работиха толкова усилено“, заяви Глазнер след срещата.

Финалът ще се проведе на 27 май в Лайпциг, където Кристъл Палас ще се изправи срещу Райо Валекано. Това ще бъде исторически мач за лондончани, които за първи път достигат до европейски финал.

Двубоят ще бъде и последен за Глазнер начело на тима, след като австриецът вече обяви, че ще напусне клуба в края на сезона.

"Винаги искаш да играеш за нещо в последния си мач. Сега имаме шанс да се борим за европейски трофей. Атмосферата беше фантастична – това е наградата за всички усилия“, допълни специалистът.