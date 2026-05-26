БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Може ли стъклото да замени пластмасата в опаковането на...
Чете се за: 03:32 мин.
Откриха тялото на издирвания след наводненията край...
Чете се за: 01:17 мин.
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:42 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:22 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оливер Глазнер: Трофеят би бил перфектен край за кариерата ми тук

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Кристъл Палас мечтае за европейски трофей преди раздялата си с клуба

оливер глазнер трофеят бил перфектен кариерата
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Глазнер е на прага на емоционална раздяла с клуба, като целта му е да го напусне с исторически трофей. Лондончани ще се изправят срещу Райо Валекано във финала на Лигата на конференциите в сряда в Лайпциг.

"Когато гледаш филм или четеш книга, винаги се надяваш на щастлив край. Да завършим това повече от двегодишно пътешествие с още един трофей би било наистина невероятно“, заяви Глазнер пред официалния сайт на УЕФА.

Австриецът призна, че е изпитал сериозно напрежение след обявяването на решението си да напусне клуба след края на сезона.

"Щях да се чувствам напълно провален, ако отборът беше отпаднал. Затова казах на футболистите, че не трябва да играят за мениджъра, а за себе си, за отбора, за феновете и за клуба“, подчерта той.

Глазнер вярва, че евентуален успех ще има дългосрочно значение за Кристъл Палас.

"Ако спечелим трофея, това ще бъде от полза за всички, които остават в клуба. Феновете ще бъдат щастливи, а отборът ще играе в Европа и през следващия сезон“, добави специалистът.

51-годишният треньор е категоричен, че подобен финал би бил идеалният завършек на престоя му в клуба, особено ако донесе първи европейски трофей в историята на „орлите“.

#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ФК Кристъл Палас #Оливер Глазнер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
2
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
3
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
4
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
5
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
Втора жертва на катастрофата край Симитли
6
Втора жертва на катастрофата край Симитли

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
4
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
5
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Лига на конференциите

Аякс и Брага са варианти пред ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите
Аякс и Брага са варианти пред ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите
Иниго Перес: Това е най-доброто ни представяне - достигнахме върха си Иниго Перес: Това е най-доброто ни представяне - достигнахме върха си
Чете се за: 01:20 мин.
Оливер Глазнер: Играчите следваха плана и работиха изключително здраво Оливер Глазнер: Играчите следваха плана и работиха изключително здраво
Чете се за: 01:27 мин.
Райо Валекано сбъдна мечтата си и ще прави компания на Кристъл Палас в Лайпциг Райо Валекано сбъдна мечтата си и ще прави компания на Кристъл Палас в Лайпциг
Чете се за: 02:55 мин.
Кристъл Палас достигна до първи европейски финал след повторен успех над Шахтьор Кристъл Палас достигна до първи европейски финал след повторен успех над Шахтьор
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за развръзката в Лига Европа Време е за развръзката в Лига Европа
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Чете се за: 04:52 мин.
Регионални
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево? След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Политическа буря в Испания: Бившият премиер Сапатеро е заподозрян в...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Президентът Йотова се срещна с легендите от Iron Maiden преди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ