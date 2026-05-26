Оливер Глазнер: Трофеят би бил перфектен край за кариерата ми тук

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Глазнер е на прага на емоционална раздяла с клуба, като целта му е да го напусне с исторически трофей. Лондончани ще се изправят срещу Райо Валекано във финала на Лигата на конференциите в сряда в Лайпциг.

"Когато гледаш филм или четеш книга, винаги се надяваш на щастлив край. Да завършим това повече от двегодишно пътешествие с още един трофей би било наистина невероятно“, заяви Глазнер пред официалния сайт на УЕФА.

Австриецът призна, че е изпитал сериозно напрежение след обявяването на решението си да напусне клуба след края на сезона.

"Щях да се чувствам напълно провален, ако отборът беше отпаднал. Затова казах на футболистите, че не трябва да играят за мениджъра, а за себе си, за отбора, за феновете и за клуба“, подчерта той.

Глазнер вярва, че евентуален успех ще има дългосрочно значение за Кристъл Палас.

"Ако спечелим трофея, това ще бъде от полза за всички, които остават в клуба. Феновете ще бъдат щастливи, а отборът ще играе в Европа и през следващия сезон“, добави специалистът.

51-годишният треньор е категоричен, че подобен финал би бил идеалният завършек на престоя му в клуба, особено ако донесе първи европейски трофей в историята на „орлите“.