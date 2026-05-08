Унай Емери: За да спечелим Лига Европа, е важно да покажем нашите желания и мечти

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери похвали представянето на футболистите на отбора от Бирмингам, спечелил с категоричното 4:0 у дома срещу Нотингам Форест във втория полуфинален мач в турнира Лига Европа.

"Беше наистина специален ден, а феновете го разбраха и създадоха невероятна атмосфера. Те играеха с нас, предаваха енергията си, желанието си. За да спечелим Лига Европа, изключително важно е да покажем нашите желания и мечти. По време на процеса го правим. Играчите реагираха фантастично на терена. Толкова много се гордея с това как изиграхме мача. Нещо наистина специално е да играем финал в Истанбул и можем да се гордеем с това как го постигнахме. Сега ще му се наслаждаваме. Да се наслаждаваме на процеса, да се наслаждаваме на финала, да се наслаждаваме на подготовката на мача, да уважаваме самия турнир, но да уважаваме финала, да уважаваме и съперника ни Фрайбург", заяви Емери, цитиран от официалния сайт на УЕФА.

На 20 май в Истанбул Астън Вила ще играе срещу Фрайбург. Германският отбор елиминира Брага след общ резултат 4:3.