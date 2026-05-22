Астън Вила празнува историческия си триумф с хиляди фенове в Бирмингам

Отборът на Унай Емери отбеляза първия си голям трофей от три десетилетия след успеха в Лига Европа

астън вила празнува историческия триумф хиляди фенове бирмингам
Снимка: AP Photo
Астън Вила отпразнува спечелването на Лига Европа с впечатляващ парад в центъра на Бирмингам, където хиляди привърженици приветстваха своите любимци след историческия успех.

Тимът на Унай Емери триумфира в турнира след категорична победа с 3:0 срещу Фрайбург във финала в Истанбул, с което сложи край на 30-годишното чакане за значим трофей. Само ден по-късно футболистите се качиха на открит автобус с надпис „Победители 26“ и обиколиха улиците на града, споделяйки радостта с феновете.

"Този трофей е ваш – ние го спечелихме заедно“, заяви Емери пред събралото се множество, подчертавайки ролята на привържениците през целия сезон.

Това е първият голям международен успех за клуба от 1982 година насам, когато Вила печели Купата на европейските шампиони. Отборът вече си осигури участие в Шампионската лига през следващия сезон и ще завърши кампанията си с гостуване на Манчестър Сити в последния кръг на първенството.

Унай Емери: Този трофей ни прави щастливи, но няма да спрем
Астън Вила постигна безпроблемна победа над Фрайбург и спечели Лига Европа
