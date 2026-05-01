Брага удари Фрайбург в 92-ата минута и взе аванс преди реванша

Брага постигна драматична победа с 2:1 над Фрайбург в първия полуфинал от Лига Европа, като успехът дойде в добавеното време след късен гол.

Домакините започнаха по-активно и още в 5-ата минута създадоха опасност чрез Пау Виктор, но ударът му мина покрай вратата. Само три минути по-късно Демир Тъкназ откри резултата след добро центриране и добавка за 1:0.

Радостта на португалците обаче бе кратка. В 16-ата минута Винченцо Грифо изравни за гостите, след като се възползва от груба грешка в защитата и хладнокръвно реализира за 1:1.

Мачът продължи с динамична игра, но Брага понесе нов удар в 26-ата минута, когато лидерът Рикардо Орта напусна принудително терена заради контузия.

В края на първото полувреме домакините получиха отличен шанс отново да поведат. В 45-ата минута съдията отсъди дузпа след намеса на VAR за нарушение на Филип Линхарт, но Родриго Салазар пропусна, след като Ноа Атуболу спаси удара му.

През второто полувреме Фрайбург изглеждаше по-опасен в контраатака. В 56-ата минута Йоан Манзамби не успя да се възползва от добра позиция, а в 64-ата Максимилиан Егещайн стреля точно, но без да затрудни вратаря.

Брага трудно намираше път към вратата, като ударите на Жоао Моутиньо и Марио Доржелес не намериха целта. В 89-ата минута домакините поискаха нова дузпа, но съдията остана безмълвен.

Когато изглеждаше, че срещата ще завърши наравно, дойде решаващият момент. В 92-ата минута удар бе спасен от Атуболу, но Марио Доржелес бе най-съобразителен и реализира при добавката за крайното 2:1.

Така Брага си осигури минимален, но ценен аванс преди реванша в Германия, където Фрайбург ще търси обрат.