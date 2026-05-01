Брага удари Фрайбург в 92-ата минута и взе аванс преди реванша

Пропусната дузпа, контузия на Орта и късен гол на Доржелес донесоха драматичен успех на португалците

Брага удари Фрайбург в 92-ата минута и взе аванс преди реванша
Брага постигна драматична победа с 2:1 над Фрайбург в първия полуфинал от Лига Европа, като успехът дойде в добавеното време след късен гол.

Домакините започнаха по-активно и още в 5-ата минута създадоха опасност чрез Пау Виктор, но ударът му мина покрай вратата. Само три минути по-късно Демир Тъкназ откри резултата след добро центриране и добавка за 1:0.

Радостта на португалците обаче бе кратка. В 16-ата минута Винченцо Грифо изравни за гостите, след като се възползва от груба грешка в защитата и хладнокръвно реализира за 1:1.

Мачът продължи с динамична игра, но Брага понесе нов удар в 26-ата минута, когато лидерът Рикардо Орта напусна принудително терена заради контузия.

В края на първото полувреме домакините получиха отличен шанс отново да поведат. В 45-ата минута съдията отсъди дузпа след намеса на VAR за нарушение на Филип Линхарт, но Родриго Салазар пропусна, след като Ноа Атуболу спаси удара му.

През второто полувреме Фрайбург изглеждаше по-опасен в контраатака. В 56-ата минута Йоан Манзамби не успя да се възползва от добра позиция, а в 64-ата Максимилиан Егещайн стреля точно, но без да затрудни вратаря.

Брага трудно намираше път към вратата, като ударите на Жоао Моутиньо и Марио Доржелес не намериха целта. В 89-ата минута домакините поискаха нова дузпа, но съдията остана безмълвен.

Когато изглеждаше, че срещата ще завърши наравно, дойде решаващият момент. В 92-ата минута удар бе спасен от Атуболу, но Марио Доржелес бе най-съобразителен и реализира при добавката за крайното 2:1.

Така Брага си осигури минимален, но ценен аванс преди реванша в Германия, където Фрайбург ще търси обрат.

Коя е Михаела Доцова?
1
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
2
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
3
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
4
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
5
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
6
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
6
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп

Още от: Лига Европа

Един удар реши всичко: Нотингам Форест повали Астън Вила след ВАР драма
Един удар реши всичко: Нотингам Форест повали Астън Вила след ВАР драма
Английски сблъсък приковава вниманието в Лига Европа Английски сблъсък приковава вниманието в Лига Европа
Чете се за: 02:02 мин.
Оли Уоткинс: Наслаждаваме се на пътя към полуфиналите в Лига Европа Оли Уоткинс: Наслаждаваме се на пътя към полуфиналите в Лига Европа
Чете се за: 01:22 мин.
Витор Перейра: Футболистите на Нотингам Форест заслужиха полуфинала Витор Перейра: Футболистите на Нотингам Форест заслужиха полуфинала
Чете се за: 01:22 мин.
Астън Вила отново на върха: възраждането на Феникса, който разтърси Европа под ръководството на Унай Емери Астън Вила отново на върха: възраждането на Феникса, който разтърси Европа под ръководството на Унай Емери
Чете се за: 05:42 мин.
Брага обърна Бетис след голово шоу и е сред най-добрите четири в Лига Европа Брага обърна Бетис след голово шоу и е сред най-добрите четири в Лига Европа
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Парламентът заработи - кога ще има ново правителство?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Петролът поскъпва рязко заради напрежение между САЩ и Иран
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Край на визитата на Чарлз III в САЩ
Чете се за: 00:45 мин.
По света
