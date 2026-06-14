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България не издържа срещу Сърбия в Лигата на нациите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Селекцията на Джанлоренцо Бленджини можеше да извлече доста по-добър резултат, но преклони глава срещу западните ни съседи в турнира.

българия издържа сърбия лигата нациите
Снимка: volleyballworld.com
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Българският национален отбор за мъже не успя да добави още един успех на своята сметка в Лигата на нациите. Действащите вицесветовни шампиони отстъпиха пред Сърбия с 0:3 (28:30, 22:25, 23:25) среща от четвъртия кръг в Група 2 от първата седмица, изиграна в зала "Нилсън Нелсън", Бразилия.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини имаха своите шансове, особено в първия и третия гейм, в които пропуснаха да се поздравят с успех и това улесни състава на Джордже Крецу да затвори мача чисто, както и да се върне на правия път в турнира.

По този начин на сметката на българите личат две победи, две загуби и 6 точки, което ги поставя на девето място във временното класиране. От своя страна сърбите се намират на третата позиция с три успеха, едно поражение и 9 точки. Следващият мач в надпреварата за България ще бъде на 24 юни, когато ще срещне Италия на турнира в Любляна, докато Сърбия ще има за съперник Япония в Орлеан.


Мощните атаки от двете страни поставиха до голяма степен равностойно начало на откриващия гейм, в който взимането на сериозна разлика се оказа трудна задача. Символичните домакини първи нарушиха статуквото за аванс от 2 точки, като на три пъти стигнаха до геймбол, но сърбите на свой ред провокираха обрата и при 27:26 имаха възможност да сложат точка на спора. Българите обърнаха до 28:27, но три 3 поредни точки за символичните гости донесоха както обрата, така и спечелването на частта след 30:28.

„Плавите“ намериха верния ритъм на бърза ръка и във втория гейм, когато нарушиха равенството и се откъснаха с 3 точки напред. „Лъвовете“ взеха мери и това даде резултат, тъй като не само поставиха равенството на таблото, но и излязоха с точка напред в средата на частта. В този момент сръбският отбор заложи на стабилния сервис и завърши няколко атаки през центъра, за да си върне водачеството на бърза ръка и поведе убедително, с което измъкна и втория гейм, този път с 25:22.

Началният удар даде резултат на старта на третата част, когато българският тим се откъсна светкавично с 4 точки. Грешка в българското посрещане даде възможност на сърбите си стъпят на краката, особено на сервис, за да поставят равенството при 11:11. Българите на свой ред отговориха с малко повече разнообразие в нападение и излязоха напред в резултата, поддържайки разлика от 2 точки. Последва ново пробуждане на сърбите, които стигнаха до 19:19. Двата отбора вървяха ръка за ръка до 22:22, след което „плавите“ стигнаха до геймбол при 24:22. Българският тим смъкна изоставането си до точка, но сръбският отбор сложи край на мача при следващото разиграване за 25:23.

Александър Николов бе познатият лидер за България със своите 21 точки, но нито един от неговите съотборници не завърши с двуцифрен актив.

Лазар Маринович заби 14 точки за Сърбия. Вешко Машулович реализира 13.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Национален отбор на Сърбия по волейбол #Български национален отбор по волейбол за мъже

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