Фрайбург написа история и ще участва за пръв път на финал в Лига Европа

Фрайбург се класира за финала в Лига Европа след победа с 3:1 над Брага в реванша и общ резултат 4:3, като в спора за трофея германският тим ще се изправи срещу Астън Вила в Истанбул.

Двубоят започна по отличен начин за домакините, които още в 6-ата минута получиха числено предимство, след като Марио Доржелес беше изгонен с директен червен картон за нарушение срещу откъсващ се играч. Това предопредели развоя на срещата, като Фрайбург пое инициативата и започна да притиска съперника дълбоко в неговата половина.

Логичното се случи в 19-ата минута, когато Лукаш Кюблер се възползва от неразчетено изчистване в наказателното поле и с известна доза късмет прати топката във вратата за 1:0. Домакините продължиха да диктуват темпото, но до средата на първата част трудно стигаха до чисти положения.

В 41-ата минута обаче Йохан Манзамби реализира един от головете на вечерта, след като с прецизен удар от дистанция удвои аванса на Фрайбург и доближи тима до финала.

В началото на второто полувреме германците продължиха да търсят трети гол и бяха близо до него още в 47-ата минута, когато Винченцо Грифо уцели гредата след хубаво подаване. Последваха още няколко опасни ситуации пред вратата на Брага. Ударите на Манзамби и Гинтер минаха извън целта, както и силна намеса на вратаря Хорничек, който запази интригата.

Решаващият момент дойде в 72-ата минута. След центриране от статично положение Кюблер се извиси над всички и с глава направи резултата 3:0, с което на практика уби интригата в сблъсъка.

Гостите все пак върнаха едно попадение в 79-ата минута чрез Пау Виктор, който се разписа с глава след добро центриране, но силите им не стигнаха за нещо повече. В последните минути Брага опита да упражни натиск, но защитата на Фрайбург се справи стабилно.

До края на срещата домакините пропуснаха още няколко възможности да увеличат преднината си, включително опасни удари на Грифо и Бесте, но резултатът остана непроменен.

С този успех Фрайбург заслужено се класира за финала в турнира, където ще има възможност да се бори за първи европейски трофей в историята си срещу Астън Вила.