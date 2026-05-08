Юлиян Шустер: Много е трудно да се намерят правилните думи

Треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер е доволен от себераздаването на футболистите и от класирането за финала в Лига Европа. Германският отбор елиминира Брага на полуфиналите след общ резултат 4:3. Португалрците играха с 10 играчи в реванша след червен картон на Марио Доргелес още в седмата минута.

"Много е специално да направим това всички заедно. Сега ще отидем заедно в Истанбул, да направим последната крачка като едно цяло. Толкова сме щастливи, развълнувани и мотивирани. Много е трудно да се намерят правилните думи. Можете да видите толкова много радост и благодарност по лицата на хората и това е, което чувствам в момента. Играхме наистина добре от самото начало. Имахме шанс, когато броят на футболистите на терена беше равен, а след това играта тръгна в определена посока след червения картон. Отне ни няколко минути, за да се приспособим към играта с човек повече, но се справихме наистина добре, особено след почивката. Единствено не успяхме да реализираме още голове. Брага имаше вярата да се върне, което направи последните няколко минути много, много трудни за нас. Имаше моменти, в които беше много оспорвано. Кгато си с човек повече и другият отбор може да предизвика много хаос с атаките си. Момчетата дадоха всичко от себе си и заслужаваха да стигнат до финала", коментира Щустер за официалния сайт на УЕФА.

На финала в Истанбул на 20 май Фрайбург ще играе срещу Астън Вила.