БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Чете се за: 02:00 мин.
НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва в...
Чете се за: 02:35 мин.
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Чете се за: 02:12 мин.
Гледайте първия етап от Джиро д'Италия на живо по БНТ 3
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юлиян Шустер: Много е трудно да се намерят правилните думи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Много е специално да направим това всички заедно, коментира наставникът на Фрайбург.

Юлиян Шустер: Много е трудно да се намерят правилните думи
Слушай новината

Треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер е доволен от себераздаването на футболистите и от класирането за финала в Лига Европа. Германският отбор елиминира Брага на полуфиналите след общ резултат 4:3. Португалрците играха с 10 играчи в реванша след червен картон на Марио Доргелес още в седмата минута.

"Много е специално да направим това всички заедно. Сега ще отидем заедно в Истанбул, да направим последната крачка като едно цяло. Толкова сме щастливи, развълнувани и мотивирани. Много е трудно да се намерят правилните думи. Можете да видите толкова много радост и благодарност по лицата на хората и това е, което чувствам в момента. Играхме наистина добре от самото начало. Имахме шанс, когато броят на футболистите на терена беше равен, а след това играта тръгна в определена посока след червения картон. Отне ни няколко минути, за да се приспособим към играта с човек повече, но се справихме наистина добре, особено след почивката. Единствено не успяхме да реализираме още голове. Брага имаше вярата да се върне, което направи последните няколко минути много, много трудни за нас. Имаше моменти, в които беше много оспорвано. Кгато си с човек повече и другият отбор може да предизвика много хаос с атаките си. Момчетата дадоха всичко от себе си и заслужаваха да стигнат до финала", коментира Щустер за официалния сайт на УЕФА.

На финала в Истанбул на 20 май Фрайбург ще играе срещу Астън Вила.

Свързани статии:

Фрайбург написа история и ще участва за пръв път на финал в Лига Европа
Фрайбург написа история и ще участва за пръв път на финал в Лига Европа
Германският тим пречупи Спортинг Брага и си уреди финал срещу Астън...
Чете се за: 03:07 мин.
#Юлиан Шустер #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Фрайбург

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
2
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
3
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
4
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета...
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в кабинета "Радев"
5
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в...
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията в кабинета "Радев"
6
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
3
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
4
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
5
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
6
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...

Още от: Футбол

Мач от Копа Либертадорес прекратен заради безредици на трибуните
Мач от Копа Либертадорес прекратен заради безредици на трибуните
Унай Емери: За да спечелим Лига Европа, е важно да покажем нашите желания и мечти Унай Емери: За да спечелим Лига Европа, е важно да покажем нашите желания и мечти
Чете се за: 01:20 мин.
Важен дуел между ЦСКА 1948 и ЦСКА приковава вниманието Важен дуел между ЦСКА 1948 и ЦСКА приковава вниманието
Чете се за: 01:35 мин.
Райо Валекано сбъдна мечтата си и ще прави компания на Кристъл Палас в Лайпциг Райо Валекано сбъдна мечтата си и ще прави компания на Кристъл Палас в Лайпциг
Чете се за: 02:55 мин.
Кристъл Палас достигна до първи европейски финал след повторен успех над Шахтьор Кристъл Палас достигна до първи европейски финал след повторен успех над Шахтьор
Чете се за: 02:50 мин.
Астън Вила разгроми Нотингам Форест и ще спори с Фрайбург за първо европейско отличие от десетилетия Астън Вила разгроми Нотингам Форест и ще спори с Фрайбург за първо европейско отличие от десетилетия
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и ограничаването на ръста на цените са основните очаквания към новата власт "Мяра": Бързото приемане на бюджета и ограничаването на ръста на цените са основните очаквания към новата власт
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Патриарх Даниил към новите управляващи: Молим се Бог да им помага да изпълняват това, което ще обещаят Патриарх Даниил към новите управляващи: Молим се Бог да им помага да изпълняват това, което ще обещаят
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
Тежка катастрофа край Карнобат – 16-годишен младеж е с...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Шофьор на камион с 2,86 промила алкохол в кръвта е задържан във Варна
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в...
Чете се за: 02:12 мин.
Близък изток
Джиро Д‘Италия в България: Започва първият етап от...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ