Контузия спря устрема на Неймар

Нападателят на Сантос Неймар получи контузия на прасеца, съобщиха бразилските медии.

„Неймар има лека контузия на десния прасец - подуване. Според нашия план обаче, възстановяването ще му позволи да бъде готов следващата седмица, когато ще се присъедини към националния отбор“, цитира GE лекаря на Сантос Родриго Зогаиб.

Очаква се 34-годишният футболист да бъде готов да се присъедини към бразилския национален отбор още следващата седмица.

Според Зогаиб тази контузия няма да попречи на нападателя да бъде готов за участието на Бразилия на Мондиала.

Неймар се лекува в тренировъчния център на Сантос под наблюдението на личния си щаб и е под строгия надзор на лекари от Бразилската футболна конфедерация.