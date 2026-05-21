Александър Димитров надъха националите по минифутбол преди европейското в Братислава

Александър Димитров подкрепи националния отбор по минифутбол на България. Селекционерът на представителния ни тим по футбол посети една от тренировките на момчетата броени дни преди заминаването им за европейското първенство в Братислава. Димитров се обърна към Николай Михов и състава с изключително силни и емоционални думи, които да вдъхнат допълнителна мотивация на момчетата преди битките в Словакия.

Той призова играчите да се забавляват на терена, но и да оценяват хората, които дават всичко от себе си за развитието на този спорт у нас.

"Наслаждавайте се, играйте със сърце и душа за България, но и за този голям човек Николай Михов, който живее с вас и за вас!", обърна се селекционерът към тима по време на посещението си.

Жестът на уважение между "големия" и "малкия" терен бързо стана двупосочен. Спортно-техническият щаб и футболистите от националния отбор по минифутбол изразиха своята огромна благодарност към Александър Димитров за ценните думи и за оказаното внимание с личното му присъствие на тренировката.

На свой ред, от лагера на минифутболния тим върнаха жеста и пожелаха успех и много късмет на Димитров и неговите момчета в мъжкия национален отбор за предстоящите контроли в началото на юни. Тогава представителният ни тим ще изиграе два приятелски мача срещу тимовете на Черна гора и Молдова.