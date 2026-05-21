Александър Димитров надъха националите по минифутбол преди европейското в Братислава

Селекционерът на "лъвовете" подкрепи момчетата на Николай Михов.

Александър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
Александър Димитров подкрепи националния отбор по минифутбол на България. Селекционерът на представителния ни тим по футбол посети една от тренировките на момчетата броени дни преди заминаването им за европейското първенство в Братислава. Димитров се обърна към Николай Михов и състава с изключително силни и емоционални думи, които да вдъхнат допълнителна мотивация на момчетата преди битките в Словакия.

Той призова играчите да се забавляват на терена, но и да оценяват хората, които дават всичко от себе си за развитието на този спорт у нас.

"Наслаждавайте се, играйте със сърце и душа за България, но и за този голям човек Николай Михов, който живее с вас и за вас!", обърна се селекционерът към тима по време на посещението си.

Жестът на уважение между "големия" и "малкия" терен бързо стана двупосочен. Спортно-техническият щаб и футболистите от националния отбор по минифутбол изразиха своята огромна благодарност към Александър Димитров за ценните думи и за оказаното внимание с личното му присъствие на тренировката.

На свой ред, от лагера на минифутболния тим върнаха жеста и пожелаха успех и много късмет на Димитров и неговите момчета в мъжкия национален отбор за предстоящите контроли в началото на юни. Тогава представителният ни тим ще изиграе два приятелски мача срещу тимовете на Черна гора и Молдова.

#Български национален отбор по минифутбол #Български национален отбор по футбол за мъже # Александър Димитров

