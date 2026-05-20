БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ламин Ямал: Да си фаворит не означава нищо, когато си на терена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Младата звезда на Испания мечтае за световната титла, но подчертава, че ключът е в играта, а не в очакванията

ламин ямал фаворит означава нищо терена
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ламин Ямал гледа уверено към предстоящото Световно първенство, като не крие амбициите си да помогне на Испания да стигне до титлата, въпреки сериозната конкуренция на турнира.

Крилото на Барселона подчерта, че статутът на фаворит не носи реално предимство на терена.

"Да си фаворит не означава нищо, когато си на терена. Това не ти дава предимство, нито ти помага да вкарваш повече голове. Просто трябва да подхождаш внимателно към всеки мач.“, подчерта суперзвездата.

Ямал припомни, че по време на Европейското първенство Испания не е била сред фаворитите, което дори е помогнало на отбора да играе по-освободено. Според него и на Мондиала тимът трябва да се фокусира върху собствената си игра, въпреки силните съперници като Аржентина, Франция, Португалия и Англия.

Младият талант сподели и как се справя с напрежението на голямата сцена:

"Бих бил нервен, ако правех нещо, което не знам как да правя. Но футболът е това, което винаги съм правил. Когато видя родителите си на трибуните и знам, че се гордеят с мен, това ми помага да се отпусна и да се наслаждавам на играта.“, сподели уверен футболистът на "блаугранас".

Испанецът в момента се възстановява от контузия, която може да постави под въпрос участието му в началото на турнира, но остава оптимист за представянето на отбора.

Испания ще бъде сред основните претенденти за трофея на Световното първенство, което това лято ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

#Ламин Ямал #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
2
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“
3
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на...
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
4
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на "Евровизия"?
5
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на...
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
6
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Национални отбори

Даниел Начев: Надяваме се да покажем най-доброто от себе си на малкия терен
Даниел Начев: Надяваме се да покажем най-доброто от себе си на малкия терен
Пропуски спряха България на европейското първенство по Socca 6 срещу Ирландия Пропуски спряха България на европейското първенство по Socca 6 срещу Ирландия
Чете се за: 02:05 мин.
Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3
Чете се за: 02:10 мин.
България започва участието си на европейското първенство по Socca 6 България започва участието си на европейското първенство по Socca 6
Чете се за: 01:35 мин.
Италианец е новият селекционер на Албания Италианец е новият селекционер на Албания
Чете се за: 01:32 мин.
Кристиано Роналдо попадна в състава на Португалия и ще играе на шесто световно първенство Кристиано Роналдо попадна в състава на Португалия и ще играе на шесто световно първенство
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027" Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027"
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро...
Чете се за: 12:45 мин.
Европа
Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Певицата Шер навършва 80 години и планира да се омъжи за трети път
Чете се за: 06:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ