Ламин Ямал: Да си фаворит не означава нищо, когато си на терена

Ламин Ямал гледа уверено към предстоящото Световно първенство, като не крие амбициите си да помогне на Испания да стигне до титлата, въпреки сериозната конкуренция на турнира.

Крилото на Барселона подчерта, че статутът на фаворит не носи реално предимство на терена.

"Да си фаворит не означава нищо, когато си на терена. Това не ти дава предимство, нито ти помага да вкарваш повече голове. Просто трябва да подхождаш внимателно към всеки мач.“, подчерта суперзвездата.

Ямал припомни, че по време на Европейското първенство Испания не е била сред фаворитите, което дори е помогнало на отбора да играе по-освободено. Според него и на Мондиала тимът трябва да се фокусира върху собствената си игра, въпреки силните съперници като Аржентина, Франция, Португалия и Англия.

Младият талант сподели и как се справя с напрежението на голямата сцена:

"Бих бил нервен, ако правех нещо, което не знам как да правя. Но футболът е това, което винаги съм правил. Когато видя родителите си на трибуните и знам, че се гордеят с мен, това ми помага да се отпусна и да се наслаждавам на играта.“, сподели уверен футболистът на "блаугранас".

Испанецът в момента се възстановява от контузия, която може да постави под въпрос участието му в началото на турнира, но остава оптимист за представянето на отбора.

Испания ще бъде сред основните претенденти за трофея на Световното първенство, което това лято ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.