Даниел Начев: Надяваме се да покажем най-доброто от себе си на малкия терен

Националният отбор на България по минифутбол започна същинската си подготовка за предстоящото Европейско първенство в Братислава, като в състава попаднаха и нови имена. Сред тях са младият талант и доскорошен футболист на Спартак Варна Даниел Начев, заедно с опитният Мартин Костов, които дадоха първо съвместно интервю от лагера на трикольорите.

Двамата дебютанти демонстрират сериозна мотивация и желание да се утвърдят в отбора още с първите си изяви.

"Всичко е нормално, радваме се, че сме част от отбора. Искаме да помагаме с каквото можем, за да се представим по най-добрия начин на европейското първенство“, заяви Костов.

От своя страна Начев също подчерта амбицията на тима и личната си мотивация да се докаже на международната сцена.

"Надяваме се да покажем най-доброто от себе си на малкия терен. Тренировъчният процес е на много високо ниво и работим върху всеки детайл, за да бъдем максимално подготвени“, коментира той.

Двамата национали признаха, че преходът от големия футбол към минифутбола изисква адаптация, най-вече в тактическо отношение. Според тях именно детайлите и бързите решения правят разликата в този формат на игра.

Селекцията на българския тим продължава интензивната си подготовка, като основната цел остава достойно представяне на шампионата в Словакия и възможно най-дълго участие в турнира.