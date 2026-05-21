Бруно Жордао: Чест и привилегия е да представлявам ЦСКА

Бруно Жордао също бе много щастлив от триумфа на ЦСКА за Купата на България. „Армейците“ се наложиха над Локомотив Пловдив с 4:3 на дузпи на финала на Националния стадион „Васил Левски“. Португалецът можеше да се превърне в един от грешниците, изпускайки първия 11-метров наказателен удар за „червените“.

Пред БНТ капитанът на тима от Борисовата градина сподели, че въпросната отговорност означава много за него.

„За мен капитанската лента означава много. Да бъда лидер на отбора с моите другари, да представлявам този клуб и тези фенове. Това е истинска привилегия и чест“, лаконичен бе Жордао.

