Отнеха книжката на Джамал Мусиала

Футболистът от националния отбор на Германия и Байерн Мюнхен Джамал Мусиала е загубил шофьорската си книжка след катастрофа с друг автомобил на магистрала близо до баварската столица, съобщиха от прокуратурата, цитирани от агенция ДПА.

Говорител заяви, че заповедта е заради застрашаване на движението по пътищата и нанасяне на телесни повреди в два случая.

„Вярно е, че през април 2025-а претърпях инцидент, който също причиних. Разбира се, поемам отговорност за това. Още по-благодарен съм, че никой не е пострадал сериозно поради моето невнимание“, коментира 23-годишният Мусиала пред германския вестник „Билд“.

Вместо разрешените 120 километра в час, той се е движил със 194 километра в час по време на сблъсъка, добави говорителят на местната прокуратура.

30-годишният шофьор на другия автомобил и 26-годишният пътник са получили леки наранявания при инцидента.

Джамал Мусиала няма да може да шофира до средата на ноември.