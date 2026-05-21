От Локомотив Пловдив: С такава публика нашите бъдещи успехи са гарантирани

От Локомотив Пловдив използваха социалните мрежи, за да благодарят на феновете си за подкрепата във финала за Купата на България срещу ЦСКА, загубен след изпълнение на дузпи.

“Локомотивци,

Благодарим на всяко едно "черно-бяло" сърце, което беше с нас - на стадиона, пред екраните, навсякъде. Вашата подкрепа се усещаше във всеки един момент. Вие бяхте нашата сила!

Понякога нещата, които желаем толкова силно, остават само на една крачка разстояние. Но Локомотив винаги е намирал сили да се изправи. И ще го направим отново - заедно.

Едно е сигурно - с такава публика нашите бъдещи успехи са гарантирани.

Защото "черно-бялата" любов не се измерва с купи.

Тя се измерва със страст, вярност и непримиримост в най-сладките и в най-трудните моменти”, написаха от клуба.