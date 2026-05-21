Саутхемптън загуби обжалването по "шпионскиа скандал"

Футболен клуб Саутхемптън загуби обжалването по "шпионския скандал", разразил се след мача-реванш от полуфиналните плейофи за влизане във Висшата лига срещу Мидълзбро, съобщават местните медии.

Тричленен арбитражен панел разгледа повторно случая и потвърди наказанието от първата инстанция на Дисциплинарната комисия от вторник, с което южняците, които спечелиха двубоя с 2:1 след продължения на "Сейнт Мери", са изключени по административен път от плейофите и ще стартират следващия сезон с пасив от 4 точки в Дъ Чемпиъншип.

Мидълзбро пък печели сблъсъка служебно и ще се изправи срещу Хъл Сити на "Уембли" на 23 май (събота) в директен двубой за промоция в елита.

Скандалът избухна, след като човек от щаба на Саутхямптън е забелязан на базата на Мидълзбо на 7 май, по-малко от 72 часа преди първия мач от полуфиналните баражи, да наблюдава и заснема заниманието на съперника, което е непозволено по правилата на английската Футболна лига.

В хода на разследването стана ясно, че от клуба са нарушили още два пъти това правило през този сезон преди срещите от втория ешелон срещу Оксфорд и Ипсуич Таун.

От "Сейнт Мери" определиха санкцията като "най-тежката, налагана в историята на английския футбол", изтъкнаха доводи, че за подобни нарушения други клубове в миналото са били санкционирани само финансово и заради това обжалваха, но без успех.

"Много сме разочаровани от решението. Това е труден момент за нашите привърженици, играчи, спортно-технически щаб, рекламни партньори и за всички, които дадоха толкова много през сезона, за да подкрепят отбора. Искаме отново да се извиним. Напълно сме наясно със сериозността на случая, но продължаваме да вярваме, че наложеното ни спортно наказание е непропорционално - позиция, която беше широко подкрепена от футболната общественост през последните 24 часа", се казва в официалната позиция на клуба.

От управата на Саутхямптгън са притеснени от финансовите последици от скандала, свързани с евентуалното отдръпване на спонсори заради нарушения имидж на клуба. Евентуалното влизане във Висшата лига пък щеше да донесе приходи от 200 милиона лири. Твърде възможно е някои от най-добрите футболисти от състава да поискат да напуснат, а германският мениджър Тонда Екерт, който е в основата на възникналия проблем, тъй като по неговите обяснения не е бил запознат с правилата на лигата в това отношение, е заплашен с уволнение, въпреки че под негово ръководство Саутхямптън беше в серия от 21 поредни мача без поражение във втора дивизия и достигна до полуфинал в турнира за Купата на Футболната асоциация, загубен драматично след обрат с 1:2 от Манчестър Сити, който в последствие спечели трофея.