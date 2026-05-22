Ключови битки за Септември, Берое и Спартак Варна в Първа лига

С четири мача днес ще завърши битката за оцеляване в Първа лига.

Първи в програмата след две промени на началния час излизат Славия и Монтана в протоколна среща от 15:30. Последен двубой на този етап с екипа на "белите" може да изиграе суперталантът на България – Кристиян Балов. През лятото се очаква крилото да осъществи изходящ трансфер.

Иначе, срещата е без значение и за двата тима. "Белите" отдавна знаят, че ще запазят мястото си в елита, докато Монтана научи съдбата си за напускането на шампионата от следващия сезон. По-рано през сезона Славия спечели с 2:1 у дома, а в ответната среща монтанчани стигнаха до нулево реми на "Огоста" и така оставиха столичаните в групата с най-слабите отбори.

След това програмата предлага три двубоя от 18:00 часа. Битките са ключови за Септември, Берое и Спартак Варна, след като един от отборите ще отпадне директно, вторият ще играе бараж, а третият ще оцелее директно.

Столичаните имат точка аванс пред заралии и варненци, както и домакинство срещу изпадналия наскоро Добруджа. Берое по същото време ще гостува на Ботев Враца, а Спартак Варна приема Локомотив София.

Програмата за седмия кръг от плейофите в Първа лига:

15:30 ч.: Славия - Монтана

18:00 ч.: Септември - Добруджа, Ботев Враца - Берое, Спартак Варна - Локомотив София