Ивелин Попов застава зад каузата на "Спешъл Олимпикс“

БФС и организацията дават старт на Европейската футболна седмица с фокус върху приобщаването чрез спорт

Ивелин Попов застава зад каузата на "Спешъл Олимпикс"
Бившият капитан на националния отбор Ивелин Попов ще бъде специален посланик на 26-ото издание на Европейската футболна седмица на "Спешъл Олимпикс“, която стартира в България с подкрепата на Българския футболен съюз.

Попов прие поканата без колебание, като подчерта значимостта на инициативата, насочена към хора с интелектуални затруднения и тяхното пълноценно включване чрез спорта.

"Това е една изключителна кауза, която позволява на абсолютно всички да се докоснат до магията на футбола. Радвам се, че се дава възможност на все повече момичета и момчета да усетят красотата на тази игра“, заяви той по време на официалното представяне.

Инициативата ще се проведе в периода 23 – 30 май и ще включва спортни празници под мотото "Да играем заедно!“, в които ще участват смесени отбори от младежи със и без интелектуални затруднения. Акцент тази година е разширяването на участието на момичета в програмата.

От страна на БФС подчертаха, че социалната дейност остава ключов приоритет, като вече има клубове от София и Сливен, включени активно в проекта. Очакванията са през следващите години инициативата да обхване още повече отбори, включително и от професионалните лиги.

"Спортът ми е дал изключително много. Всяко дете мечтае да играе пред пълен стадион и да изпита тази емоция. Затова трябва да им помагаме да достигнат мечтите си“, допълни Попов.

Организаторите от „Спешъл Олимпикс България“ гледат още по-напред, като сред дългосрочните цели са създаването на национален отбор по футбол и участие на страната в световни форуми на организацията. В плановете влиза и разширяване на инициативите с включване на други спортове като баскетбол.

Събитието затвърждава ролята на спорта като мост между хората и доказва, че футболът може да бъде не само състезание, но и средство за приобщаване, развитие и вдъхновение.

