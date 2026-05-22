Ботев Пловдив с остра позиция за стадион "Христо Ботев“: Не става дума за приватизация, а за устойчиво управление

Ръководството на Ботев Пловдив излезе с подробна и категорична позиция в социалните мрежи относно управлението и бъдещето на стадион "Христо Ботев“, като отхвърли всякакви спекулации за евентуална приватизация на съоръжението.

От клуба подчертават, че в последните дни в публичното пространство са се появили „внушения и интерпретации“, които „сериозно изкривяват реалната картина“ около експлоатацията на модерния спортен комплекс.

В позицията си "жълто-черните“ акцентират, че стадион "Христо Ботев“ не е просто футболен терен, а многофункционално съоръжение, чието поддържане изисква сериозен финансов и организационен ресурс. По данни на клуба, месечните разходи за издръжка възлизат на около 70 000 евро и включват електроенергия, вода, охрана, застраховки, персонал и техническа експлоатация.

От Ботев са категорични, че подобни разходи не могат да бъдат покривани единствено от приходите от футболни мачове. Затова те защитават модела, използван в цяла Европа – интегрирана икономическа структура със съпътстващи дейности като skybox зони, фен магазини, заведения, събитийни пространства, фитнеси и други търговски услуги.

"Тези дейности не са лукс, а основен механизъм за устойчиво управление на съвременна спортна инфраструктура“, се казва в позицията.

От клуба подчертават още, че изграждането на стадиона е резултат от дългогодишни усилия и обществен натиск от страна на привържениците, а финансирането е осигурено с държавни средства. Именно поради тази причина те определят като недопустимо феновете на Ботев да бъдат представяни като хора, които се стремят да „овладеят“ собствения си дом.

В изявлението се отправя и критика към Община Пловдив, като се посочва, че забавянията, административните трудности и липсата на ясна визия създават несигурност около развитието на спортната инфраструктура в града. Като пример се дава състоянието на стадион "9 септември“, определен като символ на занемаряване и липса на стратегия.

От Ботев заявяват ясно, че подкрепят модел, при който стадион "Христо Ботев“ се управлява "прозрачно, професионално и в интерес на обществото“, но също така предупреждават, че един модерен клуб не може да бъде конкурентоспособен без достъп до икономическите механизми, които осигуряват устойчивост.

В заключение "канарчетата“ уверяват, че ще следят внимателно действията на местната власт и ще информират привържениците за всяко решение, свързано с бъдещето на стадиона.