Още родни футболни звезди се включват в "Мача на надеждата“ в Бургас

Чете се за: 02:10 мин.
Ивайло Петков, Георги Чиликов и Милен Петков се присъединяват към силния състав за благотворителното събитие на 6 юни

Списъкът с участници в благотворителния "Мач на надеждата“ продължава да расте, след като към него бяха добавени още три знакови имена от българския футбол - Ивайло Петков, Георги Чиликов и Милен Петков. Събитието ще се проведе на 6 юни от 17:00 часа на стадион "Лазур“ в Бургас.

Ивайло Петков е добре познат с успехите си с Литекс и Фенербахче, както и с над 60 мача за националния отбор, включително участия на Мондиал 1998 и Евро 2004. Георги Чиликов е сред най-резултатните български нападатели, става шампион и голмайстор №1 на страната през 2003 година с Левски. Милен Петков, отличен за Футболист №1 на „А“ група за сезон 1998/99, има сериозна кариера както у нас, така и в чужбина, включително в АЕК Атина, и също е част от националния тим на големи първенства.

Тримата ще се присъединят към впечатляваща компания от български и международни звезди, сред които Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, както и имена като Джо Харт, Уес Браун и Стюърт Даунинг.

Благотворителният двубой има за цел да обедини спортни личности и обществеността в подкрепа на важни каузи, подпомагане на Комплексния онкологичен център в Бургас, подкрепа за лечението на Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

Билети за събитието могат да бъдат закупени онлайн, както и от партньорската мрежа и физически каси в Бургас. За желаещите да подкрепят инициативата от разстояние са налични и виртуални билети, както и възможности за дарения чрез SMS кампания и банков превод към Фондация "Стилиян Петров“.

