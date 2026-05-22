Славия завърши сезона с успех над Монтана, Гогев и Балов донесоха успеха в "Овча купел“

Славия победи Монтана с 2:0 в двубой от последния кръг на плейофите за оцеляване в Първа лига, игран на стадион "Александър Шаламанов“. Срещата нямаше значение за крайното класиране, но предложи добър ритъм и интересни положения, като домакините бяха по-ефективният отбор пред гола.

Първото полувреме премина с леко териториално предимство за гостите, които владееха повече топката, но по-чистите положения бяха за „белите“. Още в началните минути Емилиян Гогев пропусна добра възможност, а впоследствие Кристиян Балов и Роберто Райчев също застрашиха вратата на Васил Симеонов.

Монтана отговори с няколко атаки, като най-опасната ситуация дойде в края на полувремето, когато Александър Тодоров стреля в наказателното поле, но след рикошет топката излезе в корнер.

В добавеното време на първата част Славия откри резултата. След изпълнение на ъглов удар Кристиян Балов комбинира с Валентин Йотов, който центрира в наказателното поле, а 18-годишният Емилиян Гогев засече с глава за 1:0 и реализира дебютния си гол в елита.

След почивката домакините затвърдиха преднината си. В 65-ата минута Борис Тодоров подаде към Кристиян Балов, който се освободи елегантно от защитник и с премерен удар удвои.

Гостите имаха възможност да върнат интригата малко по-рано, когато Петър Атанасов стреля от близка дистанция, но топката премина над вратата.

В 75-ата минута Славия получи дузпа за игра с ръка на Давид Кармона в наказателното поле след намеса на ВАР. Роберто Райчев застана зад топката, но ударът му беше спасен от Васил Симеонов и резултатът остана непроменен.

До края на срещата темпото спадна, а двата отбора извършиха редица смени, без това да доведе до нови попадения.

Така Славия завърши сезона с успех пред собствена публика, като младият Емилиян Гогев и активният Кристиян Балов се превърнаха в основни герои за „белите“.