БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП заловиха "прокурорския син" Васил Михайлов
Чете се за: 01:35 мин.
Везенков излезе на сцената, Олимпиакос заслужи финал в...
Чете се за: 05:42 мин.
МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ...
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
Чете се за: 03:10 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Септември ще играе бараж за оставане в Първа лига след равенство с Добруджа

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Столичани не успяха да гарантират оставането си в елита в домакинството си на Добруджа.

Септември София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Срещата между Септември София и Добруджа от последния кръг на Първа лига завърши при равенство 1:1. Столичани ще играят бараж за оставането си в елита с втория в класирането на Втора лига.

Гостите първи имаха възможност да открият резултата на стадион "Драгалевци" в София. Ивайло Михайлов засече с пета подаване по земя във вратарското поле на Томаш Коща Силва, но Янко Георгиев улови изстрела.

Домакините откриха резултата в 33-ата минута, когато Мартин Христов засече с глава центриране в наказателното поле от пряк свободен удар на Матео Стаматов.

След почивката възпитаниците на Ясен Петров възобновиха равенството с попадение, което до голяма степен наподобяваше първия гол в срещата. Появилият се в игра на почивката Георги Трифонов изравни с глава след центриране в пеналтерията от фаул на Томаш Силва.

Десет минути преди края на редовното време септемврийци получиха дузпа за нарушение на Вашку Да Куня срещу Матео Стаматов. Галин Григоров обаче отрази изпълнението на Бертран Фурие.

Срещата завърши с поредица от червени картони. В 94-ата минута. Бубакар Хане влезе на шпагат в краката на Себастиан Уейд, което предизвика спор между играчите. Вашко Оливейра и Галин Иванов бяха изгонени с директни червени картони.

Три минути по-късно Радослав Гидженов показа нови два червени картона. Божидар Томовски бе последен в защита, когато фаулира Антон Иванов, а след ситуацията и двамата бяха изгонени.

Септември завършва сезона на 13-ото място в класирането с актив от 36 точки. Добруджа остава на предпоследната 15-а позиция в подреждането с 31 пункта.

#Септември София # Първа лига # Добруджа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026“ пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
1
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
3
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
4
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
5
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
6
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Футбол

Хосу Урибе: Аз дадох всичко от себе си, Берое е отбор на ниво Първа лига
Хосу Урибе: Аз дадох всичко от себе си, Берое е отбор на ниво Първа лига
Берое загуби гостуването си на Ботев Враца и изпадна във Втора лига Берое загуби гостуването си на Ботев Враца и изпадна във Втора лига
Чете се за: 01:15 мин.
Спартак Варна се спаси от изпадане с успех над Локомотив София Спартак Варна се спаси от изпадане с успех над Локомотив София
Чете се за: 01:02 мин.
Първа лига: Спартак Варна - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Септември София - Добруджа (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Септември София - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)
Ратко Достанич: Беше важно да спечелим в края на сезона Ратко Достанич: Беше важно да спечелим в края на сезона
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

ГДБОП заловиха "прокурорския син" Васил Михайлов
ГДБОП заловиха "прокурорския син" Васил Михайлов
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия" DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
АПС: Ахмед Доган е станал жертва на измама
Чете се за: 03:57 мин.
Криминално
Външните министри на България и Република Северна Македония...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ