Септември ще играе бараж за оставане в Първа лига след равенство с Добруджа

Срещата между Септември София и Добруджа от последния кръг на Първа лига завърши при равенство 1:1. Столичани ще играят бараж за оставането си в елита с втория в класирането на Втора лига.

Гостите първи имаха възможност да открият резултата на стадион "Драгалевци" в София. Ивайло Михайлов засече с пета подаване по земя във вратарското поле на Томаш Коща Силва, но Янко Георгиев улови изстрела.

Домакините откриха резултата в 33-ата минута, когато Мартин Христов засече с глава центриране в наказателното поле от пряк свободен удар на Матео Стаматов.

След почивката възпитаниците на Ясен Петров възобновиха равенството с попадение, което до голяма степен наподобяваше първия гол в срещата. Появилият се в игра на почивката Георги Трифонов изравни с глава след центриране в пеналтерията от фаул на Томаш Силва.

Десет минути преди края на редовното време септемврийци получиха дузпа за нарушение на Вашку Да Куня срещу Матео Стаматов. Галин Григоров обаче отрази изпълнението на Бертран Фурие.

Срещата завърши с поредица от червени картони. В 94-ата минута. Бубакар Хане влезе на шпагат в краката на Себастиан Уейд, което предизвика спор между играчите. Вашко Оливейра и Галин Иванов бяха изгонени с директни червени картони.

Три минути по-късно Радослав Гидженов показа нови два червени картона. Божидар Томовски бе последен в защита, когато фаулира Антон Иванов, а след ситуацията и двамата бяха изгонени.

Септември завършва сезона на 13-ото място в класирането с актив от 36 точки. Добруджа остава на предпоследната 15-а позиция в подреждането с 31 пункта.