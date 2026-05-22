Ясен Петров: Бяхме на крачка от това да запазим мястото си в елита

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров смята, че възпитаниците му са били изключително близо до това, да запазят мястото си в Първа лига.

Отборът завърши сезона с равенство 1:1 в гостуването си на Септември София.

"Стана доста интересен мач. Имаше голямо напрежение в състава на домакините. Ние искахме да покажем, че играем честно. Благодаря на всички за добрите и лоши моменти заедно. Трябваше ни още малко вяра, но футболна хитрост, за да останем в групата. Бяхме на крачка от това да запазим мястото си в елита. Продължаваме си по пътя. Не съжалявам за нито един миг. Знаех, че е трудно. Желая всичко най-добро на Добруджа", сподели той след срещата.

Наставникът призна, че условията на работа са повлияли на резултатите.

"Нямахме добри условия за работа. Трябваше са тренираме извън града. Това влияе върху качеството ни на игра. Отборът има шансове за развитие при добро финансиране. Пропуснахме много мачболи. В един момент си помислихме, че нещата ще станат по-лесно. След това беше изключително трудно да се върнем. Няма лош опит. Бяхме поставени под страшно напрежение, всяка грешка се наказва. Нямаше отбор, който да ни е надиграл категорично", допълни специалистът.

Бившият селекционер на България е готов за следващото си предизвикателство.