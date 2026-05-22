ЗАПАЗЕНИ

Ясен Петров: Бяхме на крачка от това да запазим мястото си в елита

Старши треньорът на Добруджа призна, че условията на работа са повлияли на резултатите.

Ясен Петров
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров смята, че възпитаниците му са били изключително близо до това, да запазят мястото си в Първа лига.

Отборът завърши сезона с равенство 1:1 в гостуването си на Септември София.

"Стана доста интересен мач. Имаше голямо напрежение в състава на домакините. Ние искахме да покажем, че играем честно. Благодаря на всички за добрите и лоши моменти заедно. Трябваше ни още малко вяра, но футболна хитрост, за да останем в групата. Бяхме на крачка от това да запазим мястото си в елита. Продължаваме си по пътя. Не съжалявам за нито един миг. Знаех, че е трудно. Желая всичко най-добро на Добруджа", сподели той след срещата.

Наставникът призна, че условията на работа са повлияли на резултатите.

"Нямахме добри условия за работа. Трябваше са тренираме извън града. Това влияе върху качеството ни на игра. Отборът има шансове за развитие при добро финансиране. Пропуснахме много мачболи. В един момент си помислихме, че нещата ще станат по-лесно. След това беше изключително трудно да се върнем. Няма лош опит. Бяхме поставени под страшно напрежение, всяка грешка се наказва. Нямаше отбор, който да ни е надиграл категорично", допълни специалистът.

Бившият селекционер на България е готов за следващото си предизвикателство.

"Жаден съм да работя. С нетърпение чакам следващото предизвикателство. Ще му се отдам по същия начин", завърши Петров.

Септември ще играе бараж за оставане в Първа лига след равенство с Добруджа
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026" пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga"
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия"?
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
