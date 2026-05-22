Хосу Урибе: Аз дадох всичко от себе си, Берое е отбор на ниво Първа лига

Старши треньорът на Берое призна, че целият клуб е в много трудна ситуация.

Хосу Урибе
Старши треньорът на Берое Хосу Урибе бе много разстроен след поражението с 0:3 от Ботев Враца, което изпрати старозагорци във Втора лига.

"Ние искам да говоря много. За съжаление ние изпаднахме. Опитвахме да се спасим по всякакъв начин. Мисля, че в плейофите направихме всичко възможно, но целият клуб е в много трудна ситуация. Вярвах, че в мача със Септември ще се спасим", каза испанецът.

Според него старозагорският тим не заслужава да играе във втория ешелон на българския футбол.

"Искам да кажа на всички фенове на Берое, че сега е време отборът да си вземе въздух. Това е отбор на ниво Първа лига. Поздравявам феновете за подкрепата, която сме чувствали от тях. Аз дадох всичко от себе си", добави Урибе.

Той обаче се изказа остро срещу наставника на съперниковия отбор Тодор Симов.

"Треньорът на Ботев Враца днес се подигра с нас с тези три смени в 90-ата минута. Ние вече бяхме изпаднали. Но топката е кръгла и един ден той ще види какво е", завърши Урибе.

Берое загуби гостуването си на Ботев Враца и изпадна във Втора лига
Старозагорци изпадат във Втора лига след 17 години в елита.
Гьоко Хаджиевски: С удоволствие бих останал в Спартак Варна
