Гьоко Хаджиевски: С удоволствие бих останал в Спартак Варна

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски разкри, че с удоволствие би продължил кариерата си в клуба.

Наставникът призна, че въпреки опита зад гърба си, не е усещал чувство като това, да се спаси от изпадане със Спартак Варна.

"Мога да кажа, че такава усмивка рядко съм имал в живота си. Освен фамилиарна, във футбола е рядка. Вярвайте, че при опита ми не знам дали съм изпитал такова чувство по-рано. Въпреки че съм играл много големи мачове - финал на Шампионска лига на Азия, много титли, финали на купи и така нататък. Но този народ във Варна, тези фенове, които всеки мач, въпреки поражения и равни, много пъти домакински поражения, ме спечелиха за цял живот", сподели той на пресконференция след срещата.

Наставникът благодари на хората, които вярваха в него до последно.

"Трудно ми беше. Знаете как е, когато загубиш мач, се ядосваш вътре. Много хора казват: „Няма шанс". Знаете, че още преди два-три месеца всички говореха, че Спартак ще изпадне, а за другите ще се види. Благодаря на хората в клуба. Винаги имаше вяра. Аз в тези момчета вярвах и мисля, че се промениха. Осемдесет процента от играчите за можеха да играят за първи път в Първа лига, но показаха, че са мъже", допълни специалистът.

Според него бъдещето пред клуба е светло.

"Спартак и Варна като град… на мен Варна ми остава в сърцето завинаги, за цял живот. В момента мисля само, че останахме и че цялата планина, огромна на плещите, падна и мога да спя спокойно. Нормално сега клубът трябва да види следващата година какво ще стане, но мисля, че Спартак има хубаво бъдеще, много по-хубаво бъдеще, отколкото лятото. Огромно благодаря и на Ботев Враца, който според мен реално е по-добър отбор от Берое. Заслужено победи, но изигра всички мачове в групата. Седем ги изигра на 100% чисто. Ние загубихме от тях, също биха с Добруджа, но Добруджа какъв жест направи… и Ясен Петров като треньор. Това е пример, да видят всички. Имам огромен респект спрямо Ясен Петров, като човек, като треньор", добави северномакедонецът.

В последния мач за сезона варненци стигнаха до успеха след хеттрик на Георг Стояновски.

"Георг Стояновски има качества. На него му трябваше време, малко доверие. Пред мача ми каза „Ще вкарам два гола", а аз му отговорих „Ти вкарай един, после ще говорим". Той вкара три. Значи имаше вяра в себе си", категоричен е треньорът.

Хаджиевски увери, че градът и клубът завинаги ще останат в сърцето му.