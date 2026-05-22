България отпадна от европейското първенство по Socca 6

Милен Костов
Чете се за: 01:22 мин.
България отстъпи на актуалния носител на трофея Полша.

България отпадна от европейското първенство по Socca 6 в Албания. В последния си мач от груповата фаза "лъвовете" отстъпиха на актуалния носител на трофея Полша с 2:5.

Поляците откриха резултата в 4-ата минута с гол с глава. Две минути по-късно Деян Алексов възобнови равенството. В 19-ата минута Бартоломей Пьорковски върна аванса на тима си.

Само 110 секунди след началото на второто полувреме "трикольорите" отново изравниха с попадение на Мартин Фотинов. Опонентът обаче поведе за трети път 1:19 минути по-късно. Футболистите в бяло удвоиха преднината си в 37-ата минута с гол на Ян Педа. Именно той оформи крайния резултат в предпоследната минута на редовното време.

Българите започнаха турнира с нулево равенство с Ирландия, а след това последва ново реми - 2:2 с Черна гора.

Полша завърши на първо място в групата, а Черна гора остана на второ място. България се нареди на третата позиция, а последен е отборът на Ирландия.

Гледайте финала на турнира в неделя, 24 май, от 20:55 часа пряко по БНТ 3.

