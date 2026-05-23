Ланс се наложи над Ница и спечели първата си Купа на Франция

Ланс победи Ница с 3:1 във финала за Купата на Франция и спечели първия си трофей в турнира.

Флориан Товен откри резултата на "Стад дьо Франс" в Париж в 25-ата минута. Фланговият футболист овладя подаване по земя в наказателното поле на Матийо Удол и се разписа с шут в далечния ъгъл.

Възпитаниците на Пиер Саж удвоиха преднината си в 42-ата минута. Одсон Едуард засече с глава центриране от ъглов удар на Флориан Товен.

В добавеното време на първата част футболистите на Клод Пюел намалиха изоставането си. Джибрил Кулибали също бе точен с глава след центриране от корнер на Джонатан Клаус.

В 61-ата минута символичните гости бяха близо до изравнително попадение, но Антоан Менди стреля в напречната греда.

Играчите в жълто удвоиха преднината си в 78-ата минута. В опит да изчисти топката с глава Данте насочи кълбото към собственото си наказателно поле. Абдала Сима се измъкна зад гърба на противниковата защита и бе точен с удар от движение.

"Червено-черните" отново нямаха късмет в 87-ата минута, когато шут на Каил Будаш се отби от лявата греда.

Ланс спечели първата си Купа на Франция, като до момента имаше три загубени финала. През 1948 губи с 2:3 от Лил, през 1975 губи с 0:2 от Сен Етиен, а през 1998 отстъпва на Париж с 1:2.