ЦСКА актуализира клубния автобус след триумфа за Купата на България

ЦСКА отбеляза по оригинален начин спечелването на 22-ата Купа на България, като актуализира визията на клубния си автобус. От публикувано видео в официалните канали на "червените“ се вижда, че цифрата на трофеите от турнира е променена от 21 на 22.

Столичният гранд стигна до отличието след успех над Локомотив Пловдив във финала, решен след изпълнение на дузпи – 4:3, след като редовното време и продълженията завършиха 1:1.

Освен броя на купите, върху автобуса са изобразени още 31 шампионски титли и 4 Суперкупи на България – символи на богатата история на клуба.

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки заяви, че успехът е само началото на нов период за отбора, изпълнен с амбиции за още трофеи.

От клуба също изразиха емоцията си чрез послание в социалните мрежи: „Още една страница в историята. Още една причина за гордост. Купата е у дома! 22“.