Бившият национал Георги Чиликов подкрепи благотворителната инициатива "Мач на Надеждата"

Бившият национал Георги Чиликов обяви официално подкрепата си към благотворителната инициатива "Мач на Надеждата". Събитието, организирано от Фондация "Стилиян Петров", ще се проведе на 6 юни на емблематичния стадион "Лазур" в град Бургас от 17:00 ч. и ще бъде излъчено пряко по БНТ 3.

В специално видеообръщение Чиликов подкрепи благородната кауза:

„За мен е чест да се завърна на стадион „Лазур“ по повод „Мача на Надеждата“, организиран от фондация „Стилиян Петров“. Призовавам всички мои съграждани, и не само, да се съберем на 6 юни в град Бургас. Подкрепям тази кауза, защото никой не трябва да е сам в битката срещу рака. Не сте сами!“.

Всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичнен център в Бургас, за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.