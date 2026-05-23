Проектът за новия стадион на Левски навлиза в същинска фаза

Подадено е заявление за виза за проектиране, ключова стъпка към реализацията на модерното съоръжение
Проектът за новия стадион на Левски прави важна крачка напред, след като премина от концептуално ниво към реални административни действия.
В публичния регистър вече е публикувано заявление за издаване на виза за проектиране. Това е един от най-съществените етапи преди старта на същинското проектиране и последващото строителство. Този документ определя параметрите на бъдещото съоръжение, включително капацитет, височина, инфраструктура и цялостна устройствена рамка.
Подаването на заявлението означава, че проектът за нов дом на "сините“ официално е задвижен по институционален ред и навлиза в етап, който ще позволи изготвянето на окончателните архитектурни планове.
Припомняме, че клубът, съвместно с архитектурно-инженерната компания ИПА, представи амбициозна концепция за стадион от четвърта категория на УЕФА с капацитет над 23 000 зрители. Съоръжението ще бъде изцяло покрито, с модерна визия и възможност за провеждане както на международни футболни срещи, така и на големи културни събития.
Очаква се инвестицията да възлезе на около 120 милиона евро, а началото на строителството е планирано за пролетта на 2027 година. Новото развитие около проекта е първият ясен сигнал, че идеята за модерен стадион постепенно преминава към реална реализация.