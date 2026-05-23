БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Чете се за: 02:47 мин.
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Проектът за новия стадион на Левски навлиза в същинска фаза

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Подадено е заявление за виза за проектиране, ключова стъпка към реализацията на модерното съоръжение

Проектът за новия стадион на Левски навлиза в същинска фаза
Снимка: БТА
Слушай новината

Проектът за новия стадион на Левски прави важна крачка напред, след като премина от концептуално ниво към реални административни действия.

В публичния регистър вече е публикувано заявление за издаване на виза за проектиране. Това е един от най-съществените етапи преди старта на същинското проектиране и последващото строителство. Този документ определя параметрите на бъдещото съоръжение, включително капацитет, височина, инфраструктура и цялостна устройствена рамка.

Подаването на заявлението означава, че проектът за нов дом на "сините“ официално е задвижен по институционален ред и навлиза в етап, който ще позволи изготвянето на окончателните архитектурни планове.

Припомняме, че клубът, съвместно с архитектурно-инженерната компания ИПА, представи амбициозна концепция за стадион от четвърта категория на УЕФА с капацитет над 23 000 зрители. Съоръжението ще бъде изцяло покрито, с модерна визия и възможност за провеждане както на международни футболни срещи, така и на големи културни събития.

Очаква се инвестицията да възлезе на около 120 милиона евро, а началото на строителството е планирано за пролетта на 2027 година. Новото развитие около проекта е първият ясен сигнал, че идеята за модерен стадион постепенно преминава към реална реализация.

#ПФК Левски София #Стадион "Георги Аспарухов"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
1
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
2
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"
3
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
4
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
5
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е страхотна песен – особено във времена, когато чуваме само негативни новини
6
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Български футбол

Стоян Арсов и Геро Писков ще ръководят ключовите битки за Европа в последния кръг
Стоян Арсов и Геро Писков ще ръководят ключовите битки за Европа в последния кръг
ЦСКА актуализира клубния автобус след триумфа за Купата на България ЦСКА актуализира клубния автобус след триумфа за Купата на България
Чете се за: 01:07 мин.
Бившият национал Георги Чиликов подкрепи благотворителната инициатива "Мач на Надеждата" Бившият национал Георги Чиликов подкрепи благотворителната инициатива "Мач на Надеждата"
Чете се за: 01:07 мин.
Кристиян Александров в предаването "Аз съм" Кристиян Александров в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:42 мин.
Гьоко Хаджиевски: С удоволствие бих останал в Спартак Варна Гьоко Хаджиевски: С удоволствие бих останал в Спартак Варна
Чете се за: 04:17 мин.
Александър Георгиев: Имахме ситуации, но не съм доволен Александър Георгиев: Имахме ситуации, но не съм доволен
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са подпомагали...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
На прага на летния сезон: 27 остават неохраняемите плажове във...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Хиляди евакуирани заради изтичане на опасен химикал край Лос Анджелис
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ