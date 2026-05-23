Проектът за новия стадион на Левски навлиза в същинска фаза

Проектът за новия стадион на Левски прави важна крачка напред, след като премина от концептуално ниво към реални административни действия.

В публичния регистър вече е публикувано заявление за издаване на виза за проектиране. Това е един от най-съществените етапи преди старта на същинското проектиране и последващото строителство. Този документ определя параметрите на бъдещото съоръжение, включително капацитет, височина, инфраструктура и цялостна устройствена рамка.

Подаването на заявлението означава, че проектът за нов дом на "сините“ официално е задвижен по институционален ред и навлиза в етап, който ще позволи изготвянето на окончателните архитектурни планове.

Припомняме, че клубът, съвместно с архитектурно-инженерната компания ИПА, представи амбициозна концепция за стадион от четвърта категория на УЕФА с капацитет над 23 000 зрители. Съоръжението ще бъде изцяло покрито, с модерна визия и възможност за провеждане както на международни футболни срещи, така и на големи културни събития.

Очаква се инвестицията да възлезе на около 120 милиона евро, а началото на строителството е планирано за пролетта на 2027 година. Новото развитие около проекта е първият ясен сигнал, че идеята за модерен стадион постепенно преминава към реална реализация.