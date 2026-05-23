Добруджа се раздели с Ясен Петров след изпадането от елита

Ръководството на Добруджа обяви, че се разделя със старши треньора Ясен Петров и неговия щаб след края на сезона, в който тимът изпадна от Първа лига.

От клуба изразиха своята благодарност към специалиста и неговите помощници Георги Илиев и Ивелин Петков за професионализма и отдадеността по време на престоя им в Добрич. Петров пое отбора през януари в труден момент, с амбицията да стабилизира представянето и да помогне в битката за оцеляване.

Въпреки усилията на треньорския щаб, Добруджа не успя да запази мястото си в елита, което доведе и до раздялата между двете страни.