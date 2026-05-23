Севи Идриз: Това не е краят, а началото на нещо по-голямо

Младият футболист на Локомотив Пловдив Севи Идриз публикува емоционално послание в социалните мрежи след загубения финал за Купата на България срещу ЦСКА.

"Смърфовете“ отстъпиха след изпълнение на дузпи, но младият играч подчерта, че въпреки разочарованието, тимът е спечелил нещо много по-ценно.

"Тази вечер не завърши така, както мечтаехме. Финалът беше пред нас, моментът беше наш… но футболът понякога избира различен край. Болката е истинска – защото вложихме всичко“, написа Идриз.

Той акцентира върху сплотеността и характера на отбора, като подчерта, че резултатът от един мач не може да определи стойността на състава.

"Този отбор не се измерва само с резултата. Това е характер, сърце и семейство. Показахме, че заслужаваме да сме тук и че можем да се изправим срещу всеки“, добави младият футболист.

Идриз благодари и на феновете за подкрепата, като заяви, че именно тя е дала сили на отбора в ключовите моменти.