Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Севи Идриз: Това не е краят, а началото на нещо по-голямо

Младият футболист на Локомотив Пловдив отправи емоционално послание след драмата с ЦСКА и подчерта силата на отбора

Младият футболист на Локомотив Пловдив Севи Идриз публикува емоционално послание в социалните мрежи след загубения финал за Купата на България срещу ЦСКА.

"Смърфовете“ отстъпиха след изпълнение на дузпи, но младият играч подчерта, че въпреки разочарованието, тимът е спечелил нещо много по-ценно.

"Тази вечер не завърши така, както мечтаехме. Финалът беше пред нас, моментът беше наш… но футболът понякога избира различен край. Болката е истинска – защото вложихме всичко“, написа Идриз.

Той акцентира върху сплотеността и характера на отбора, като подчерта, че резултатът от един мач не може да определи стойността на състава.

"Този отбор не се измерва само с резултата. Това е характер, сърце и семейство. Показахме, че заслужаваме да сме тук и че можем да се изправим срещу всеки“, добави младият футболист.

Идриз благодари и на феновете за подкрепата, като заяви, че именно тя е дала сили на отбора в ключовите моменти.

"Това не е краят. Това е урок. Това е мотивация. Ще се върнем – по-силни, по-уверени и по-гладни“, завърши той.

#Севи Идриз #Купа на България по футбол 2025/26 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК ЦСКА София

