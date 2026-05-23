Андрес Иниеста поема първата си треньорска роля в ОАЕ

Легендарният испански футболист Андрес Иниеста е на път да направи първите си стъпки като треньор, след като е постигнал договорка с базирания в Дубай клуб Гълф Юнайтед, съобщава журналистът Фабрицио Романо.

Това ще бъде първият ангажимент на Иниеста като наставник, с което той официално поставя начало на нова глава в своята кариера след края на активната си състезателна дейност.

Испанецът вече има опит в региона, след като игра за Емирейтс Клуб, където записа 23 мача преди да прекрати кариерата си през октомври 2024 година. Именно познаването на средата и футболната култура в Обединените арабски емирства изглежда е изиграло роля за избора му.

Назначението в Гълф Юнайтед се разглежда като премерен първи ход. Това е възможност за Иниеста да започне далеч от напрежението на големите европейски клубове и постепенно да изгради собствен стил и философия като треньор.