Шотландската федерация призна грешка за решителна дузпа на Селтик

Панелът на асоциацията обяви, че наказателният удар срещу Мъдъруел е бил неправилно отсъден

Снимка: AP Photo

От Шотландска футболна асоциация признаха, че победната дузпа за Селтик при успеха с 3:2 като гост на Мъдъруел е била отсъдена неправилно.

Ситуацията се разигра дълбоко в добавеното време, когато "детелините“ търсеха победен гол. След центриране в наказателното поле се стигна до спорен сблъсък във въздуха, при който ВАР сигнализира за възможна игра с ръка на футболист на домакините.

Главният съдия Джон Бийтън прегледа ситуацията на монитора край терена и след кратка консултация отсъди дузпа, реализирана от Келечи Ихеаначо за крайното 3:2.

Впоследствие обаче панелът към федерацията, който анализира спорните съдийски решения, е стигнал до заключението, че наказателният удар не е трябвало да бъде отсъждан.

Въпреки полемиките около срещата, Селтик продължи победната си серия и в следващия кръг, след като се наложи с 3:1 над Хартс. Двата късни гола в този двубой се оказаха решаващи в битката за титлата.

Ако срещата с Мъдъруел беше завършила наравно, "детелините“ щяха да се нуждаят от далеч по-убедителен успех в последния кръг, което допълнително подчертава значението на спорното съдийско решение.

#ФК Селтик #Висша лига на Шотландия

