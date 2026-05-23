Пътищата на Панатинайкос и Рафа Бенитес се разделят

Гръцкият гранд Панатинайкос официално обяви раздялата си със старши треньора Рафаел Бенитес. Испанският специалист пое отбора през октомври 2025 година.
„Благодарим за всичко, Мистър. Желаем ти всичко най-добро в бъдеще“, обявиха от Панатинайкос на профила си в социалната мрежа "X".
Под ръководството на Бенитес състава завърши на четвърто място в гръцкия шампионат с актив от 52 точки. „Детелините“ изостанаха на цели 20 от шампиона АЕК.
Рафаел Бенитес записа успехи начело на Валенсия, с който печели два пъти титлата в Ла Лига и триумфира в турнира за Купата на УЕФА. В периода между 2004 и 2010 г. той води Ливърпул, като под негово ръководство мърсисайдци спечелиха Шампионската лига през сезон 2004/2005.