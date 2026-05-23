Фиорентина и Аталанта не се победиха във Флоренция

В последния си мач за сезона отборите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1:1. Срещата от 38-ия кръг на италианското футболно първенство се игра във Флоренция, а Роберто Пиколи откри резултата в 39-ата минута за домакините. Пиетро Комуцо си отбеляза автогол в 82-ата минута.

Фиорентина е на 14-то място преди изиграването на останалите мачове от кръга. Аталанта си гарантира завършване на седмо място и участие в Лигата на конференциите.

Днес кръгът продължава със срещите Болоня – Интер, Лацио – Пиза.