Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Лукас Подолски обяви край на футболната си кариера

Световният шампион с тима на Германия от 2014 година ще има прощална церемония в събота след мача на неговия отбор Гурник Забже

Бившият германски нападател Лукас Подолски ще се оттегли от професионалния футбол, заяви той във видеоклип, публикуван в Инстаграм от неговия отбор Гурник Забже.

„Е, това е за днес. Благодаря ти, футбол“, казва световният шампион от 2014-а във видеото, докато опакова багажа и си спомня за кариерата си.

Забже все още има един последен мач от първенството срещу Радомяк Радом в събота, по време на който се очаква да се състои специална церемония в чест на 40-годишния футболист.

Подолски е роден в Полша, но като дете заминава за Германия със семейството си. Той се присъедини към Гурник през 2021 година. В кариерата си той е играл за тимове като Кьолн, Байерн Мюнхен, Арсенал, Интер, Галатасарай, Висел Кобе и Анталияспор.

През този сезон Гурник спечели Купата на Полша за пръв път в историята си и ще участва в европейските клубни турнири през следващия сезон. Част от състава е и българският нападател Борислав Рупанов.

Подолски дебютира за германския национален отбор през 2004 г. Заедно с приятеля си Бастиан Швайнщайгер той помага за оформянето на отбора през следващите години.

В допълнение към футбола, Подолски вече е установил и други източници на доходи. Заедно с бившия защитник Матс Хумелс основава лига по футбол на закрито. Той притежава и няколко магазина и сладкарници в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Проектите му включват и собствена марка дрехи.

Той е на път да придобие пълна собственост върху Забже. Общинският съвет единодушно подкрепи предложението за продажба на 86% от останалите акции на Подолски, съобщи информационната агенция PAP в сряда.

