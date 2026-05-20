Лукас Подолски иска пълен контрол над Гурник Забже

Бившият германски национал Лукас Подолски планира да придобие изцяло собствеността върху полския футболен клуб Гурник Забже, съобщават германските медии. 40-годишният нападател вече има дял в клуба, но сега е отправил запитване към местните власти за закупуване на всички акции.

Гурник Забже е общинска собственост, а Подолски е обсъдил намеренията си по време на среща с Хендрик Вуст, министър-председател на провинция Северен Рейн-Вестфалия, който бе на посещение в Катовице. Очаква се отговор от градските власти в следващите дни.

"Според мен общинските власти трябва да се занимават с други неща – инфраструктура, детски площадки, а не с ръководенето на футболен клуб. Преди тимът да попадне в чужди ръце, искам да бъде в сигурни ръце“, заяви Подолски. Той подчерта, че не се възприема като типичен инвеститор:

"Футболът винаги е принадлежал на феновете. Аз съм един от тях и искам да помогна за развитието на клуба.“

Подолски, който е роден в Полша, но израства в Германия, се присъедини към Гурник през 2021 година. В своята кариера той е играл за редица европейски грандове, сред които Кьолн, Байерн Мюнхен, Арсенал и Интер.

През настоящия сезон Гурник Забже постигна исторически успех, след като спечели Купата на Полша за първи път и си осигури участие в европейските клубни турнири. Част от състава на отбора е и българският нападател Борислав Рупанов.