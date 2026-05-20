БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Северен Лондон грейна в червено и бяло след титлата на Арсенал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Футболистите на "артилеристите“ се включиха в еуфорията пред "Емирейтс“, а хиляди привърженици отбелязаха края на 22-годишното чакане

северен лондон грейна червено бяло титлата арсенал
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Хиляди фенове на Арсенал заляха улиците на Северен Лондон, за да отпразнуват първата шампионска титла на отбора във Висшата лига от 22 години насам. Еуфорията около стадион "Емирейтс“ продължи до късно през нощта, а празненствата се пренесоха и в ранните часове на следващия ден.

Решаващият момент настъпи след равенството на Манчестър Сити срещу Борнемут, което официално гарантира титлата на възпитаниците на Микел Артета. Играчите на "артилеристите“ проследиха двубоя заедно в клубната база, а последният съдийски сигнал предизвика бурни емоции - прегръдки, танци и скандирания.

Празненствата обаче не останаха само там. В ранните часове на сутринта част от футболистите, сред които Деклан Райс, Букайо Сака и Юриен Тимбер, бяха заснети пред "Емирейтс“, където се присъединиха към феновете, превърнали района в истински празник.

Улиците около стадиона се изпълниха с песни, факли и фойерверки, а радостта беше осезаема след дългото чакане за нова титла. В социалните мрежи Райс символично обобщи момента с думите: "Свърши се.“

Легендата на клуба Иън Райт също се включи в празненствата, споделяйки емоцията с привържениците.

"Това е невероятно. Този клуб и тези фенове го заслужават“, заяви бившият нападател.

Триумфът идва в седмия сезон на Артета начело на отбора и е резултат от дългосрочна визия и търпение. След няколко пропуснати възможности в последните години, този път „артилеристите“ не изпуснаха своя шанс и заслужено се върнаха на върха на английския футбол.

Свързани статии:

Арсенал е новият шампион на Англия
Арсенал е новият шампион на Англия
„Топчиите“ триумфираха с титлата кръг преди края.
Чете се за: 02:02 мин.
#Висша лига 2025/26 #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
2
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на сграда в Източна Германия
3
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на...
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“
4
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на...
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
5
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
6
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Европейски футбол

Бернардо Силва: Разочаровани сме, това не е достатъчно за Манчестър Сити
Бернардо Силва: Разочаровани сме, това не е достатъчно за Манчестър Сити
Пропуски спряха България на европейското първенство по Socca 6 срещу Ирландия Пропуски спряха България на европейското първенство по Socca 6 срещу Ирландия
Чете се за: 02:05 мин.
Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3
Чете се за: 02:10 мин.
Фермин Лопес претърпя операция и постави под въпрос участието си на Мондиал 2026 Фермин Лопес претърпя операция и постави под въпрос участието си на Мондиал 2026
Чете се за: 01:30 мин.
Скандал с шпионаж изхвърли Саутхемптън от финала за Висшата лига Скандал с шпионаж изхвърли Саутхемптън от финала за Висшата лига
Чете се за: 02:07 мин.
Пеп Гуардиола отлага решението за бъдещето си след разговор с ръководството на Манчестър Сити Пеп Гуардиола отлага решението за бъдещето си след разговор с ръководството на Манчестър Сити
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Депутатите приеха на първо четене три законопроекта с промени в НПК Депутатите приеха на първо четене три законопроекта с промени в НПК
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат редица международни теми Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат редица международни теми
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Земетресение със сила 5,6 е регистрирано в Източна Турция
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в Борисовата...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Рене Карабаш: Най-голямата награда са читателските сърца
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ