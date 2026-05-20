Бернардо Силва: Разочаровани сме, това не е достатъчно за Манчестър Сити

Капитанът на Манчестър Сити Бернардо Силва не скри разочарованието си след края на сезона във Висшата лига, в който тимът не успя да защити титлата си.

"Гражданите“ останаха на четири точки зад Арсенал кръг преди края, след като направиха равенство 1:1 при гостуването си на Борнемут.

"Разочаровани сме. Знаем, че това е най-голямата титла през кампанията, защото първенството е най-дълго. Това е, за което работиш най-усилено. Борихме се до самия край, но на това ниво явно не направихме достатъчно“, заяви Силва, цитиран от BBC.

Португалският национал подчерта, че въпреки пропуска, отборът трябва да използва ситуацията като мотивация.

"Надявам се през следващия сезон това да ни мотивира да бъдем още по-силни. Имаме нужната класа и потенциал. Мразя да губя – трябва да е така, ако играеш за Манчестър Сити“, допълни той.

Силва ще напусне клуба през лятото, след като изигра ключова роля в един от най-успешните периоди в историята на английския гранд. От пристигането си от Монако през 2017 година, той спечели шест титли във Висшата лига и триумфира в Шампионската лига.

Халфът възнамерява да избере новия си клуб преди началото на Световното първенство това лято, като следващата стъпка в кариерата му предстои да бъде обявена в близките седмици.