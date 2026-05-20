Швейцария обяви състава си за Мондиала, Квадво Дуа остава извън групата

bnt avatar logo
Чете се за: 02:07 мин.
Селекционерът Мурат Якин включи изненадващи имена, а Зеки Амдуни попадна в отбора въпреки ограниченото си игрово време

Снимка: БГНЕС

Швейцария официално обяви състава си за предстоящото Световно първенство, като селекционерът Мурат Якин избра група от 26 футболисти за турнира. Отборът ще бъде воден от капитана Гранит Джака, за когото това ще бъде четвърто поредно участие на Мондиал.

Сред интересните решения на треньорския щаб е включването на нападателя Зеки Амдуни, който през сезона има едва няколко появи на терена след тежка контузия на коляното. Въпреки това добрата му статистика с националния отбор, 11 гола в 27 мача, му осигури място в състава.

В същото време извън окончателния списък остава нападателят на Лудогорец Квадво Дуа. Футболистът има шест мача за националния тим на Швейцария и един отбелязан гол, реализиран по време на Евро 2024 срещу Унгария, но това не се оказа достатъчно, за да намери място сред избраниците за Световното първенство.

Якин направи и други изненадващи избори, включвайки офанзивните футболисти Кристиан Фаснахт и Седрик Итен, които имат ограничено участие с националния отбор в последните години. В състава попаднаха и само двама представители на местното първенство – Фаснахт и вратарят Марвин Келер.

Швейцария изглежда като един от фаворитите в своята група, където ще се изправи срещу съставите на Канада, Катар и Босна и Херцеговина. Очакванията към отбора са да продължи силните си изяви от последните големи първенства и да се бори за класиране във фазата на елиминациите.

#Национален отбор на Швейцария по футбол #Квадво Дуа

