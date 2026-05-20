Апоел Беер Шева с Йоан Стоянов е новият шампион на Израел

Апоел Беер Шева спечели титлата в първенството на Израел след осемгодишна пауза. Тимът си гарантира първото място след победа с 4:2 над Макаби Тел Авив в предпоследния кръг на шампионата.

Двубоят предложи сериозна интрига, като през първото полувреме резултатът бе равен - 2:2, след като домакините на два пъти повеждаха, но съперникът изравняваше. В заключителните минути обаче Апоел Беер Шева наложи волята си с голове на Захи Ахмед и Мигел Витор, които донесоха ценния успех.

С победата тимът събра 79 точки и вече е недостижим на върха, с четири повече от Бейтар Йерусалим кръг преди края. Това е първа титла за клуба от сезон 2017/2018, когато бе част от серия от три поредни шампионски отличия.

Част от шампионския състав е и българският национал Йоан Стоянов, който обаче пропусна почти целия сезон заради тежка контузия. Той записа участие в шест мача през кампанията и не бе в групата за решителния двубой срещу Макаби.

В същото време друг български национал, Адриан Краев, не игра при загубата на своя Апоел Тел Авив с 1:4 като гост на Макаби Хайфа заради наказание. Неговият тим заема четвърто място в класирането и ще участва в Лигата на конференциите през следващия сезон.