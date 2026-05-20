Арсенал ще отпразнува титлата във Висшата лига в края на май

Английският футболен клуб Арсенал ще отпразнува титлата си от Висшата лига с парад по улиците на Лондон на 31 май, съобщава ДПА.

Тимът на Микел Артета достигна до първи триумф в елитната дивизия на Острова от 22 години, след като Манчестър Сити не успя да победи Борнемут като гост снощи. „Артилерситите“ ще вдигнат трофея след двубоя си в последния кръг от Висшата лига в неделя срещу Кристъл Палас на „Селхърст Парк“.

Равенството на Сити срещу Борнемут предизвика бурни празненства през изминалата нощ, в които футболистите на лондонския клуб отпразнуваха титлата в тренировъчната база на отбора, докато хиляди фенове се събраха пред стадион „Емирейтс“.

От друга страна парадът в Айлингтън, северен Лондон, може да се превърне в двойно празненство, ако Арсенал успее да победи действащия шампион Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига в Будапеща на 30 май.