Георги Костадинов слага край на кариерата си и става спортен директор в Левски

Георги Костадинов ще сложи край на своята активна състезателна кариера и ще поеме поста спортен директор в Левски София, съобщиха официално от клуба.

Решението влиза в сила от края на месец май, като до тогава Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния отбор. Последният му официален мач със синята фланелка ще бъде на 25 май срещу ЦСКА 1948.

След дългогодишна кариера на терена, в която се утвърди като лидер и ключова фигура в съблекалнята, с основен принос за шампионската титла през настоящия сезон. Костадинов ще направи плавен преход към управленска позиция. От Левски подчертават, че изборът му е част от дългосрочната стратегия на клуба за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която водеща роля имат личности, свързани с идентичността и ценностите на отбора.

В новата си функция той ще отговаря за координацията между първия състав и спортно-техническия щаб, ще участва активно в селекционния процес и ще има ключова роля в развитието на цялостния футболен модел на клуба.

От ръководството на "сините“ изразиха увереност, че натрупаният опит и лидерските качества на Костадинов ще бъдат от съществено значение за бъдещето развитие на клуба.